Première critique de Mission Raniganj : les films d’Akshay Kumar reçoivent une ovation debout de la part des membres du conseil d’administration du CBFC

Akshay Kumar avec Mission Raniganj: Le Great Bharat Rescue prend de l’ampleur chaque jour qui passe. L’attente des fans pour assister à l’histoire de Jaswant Singh Gill sur grand écran touche enfin à sa fin dans deux jours. Alors que le film continue de surprendre le public, il a été rapporté récemment que le film avait reçu une ovation debout de la part du Central Board of Film Certification.

Récemment, le film a été envoyé au conseil d’administration du CBFC, où le jury a accordé la note UA avec une durée de 2 heures et 18 minutes pour le film très attendu. Suite à la projection du film pour les membres du CBFC, il a été rapporté que le panel avait été ému par l’histoire plus grande que nature du film. Les membres du conseil d’administration du CBFC qui ont regardé le film font tous l’éloge du personnage principal d’Akshay Kumar, et ils l’ont qualifié de « film à la fois émouvant et inspirant ».

La réponse des membres du conseil d’administration du CBFC fera certainement sourire chaleureusement tous ceux qui attendaient que le film soit projeté sur grands écrans. Le film très attendu promet d’être une expérience cinématographique pour les spectateurs et les emmènera dans la vie de Jaswant Singh Gill, interprété par Akshay Kumar, qui fait également sa dernière apparition sur grand écran de l’année avec ce film.

En parlant du film, il est basé sur la vie d’un héros réel, Jaswant Singh Gill, qui a couru contre la montre et a sauvé les mineurs piégés dans la mine de charbon inondée de Raniganj en novembre 1989. Alors que le compte à rebours pour la sortie commence, Les cinéphiles se précipitent pour réserver leurs billets, s’assurant de ne pas passer à côté du message que le film tant attendu est appelé à délivrer. Ne soyez pas laissé pour compte ; réservez vos places dès maintenant et préparez-vous à vivre une expérience cinématographique inoubliable !

Produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani, Deepshikha Deshmukh et Ajay Kapoor, le film, réalisé par Tinu Suresh Desai et musique par Jjust Music, promet de donner vie à l’accident d’une mine de charbon qui a secoué non seulement la nation mais aussi le monde. Le dévouement incessant de l’équipe de secours, dirigée par Jaswant Singh Gill, sortira en salles le 6 octobre 2023, offrant au public une expérience cinématographique inoubliable.