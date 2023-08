Première critique de la bande-annonce de Jawan : La star de Shah Rukh Khan semble prête à battre tous les records du box-office avec une expérience « paisa vasool »

L’engouement et l’anticipation entourant la grande sortie de Megastar Shah Rukh Khanle prochain film de Jawan a pris le contrôle du pays. Les fans attendaient avec impatience chaque mise à jour sur le film et sont prêts à affluer en grand nombre dans les salles pour faire du film un succès à succès. Pendant que les fans attendent avec impatience la bande-annonce officielle de Jawan, quelques initiés de l’industrie auraient déjà regardé la bande-annonce du film et l’auraient considéré comme une expérience complète de « paisa vasool ».

Jawan bande-annonce, premières réactions

Tandis que l’avant-première et les deux premières chansons, Zinda Banda et Challeya sont devenus de grands succès auprès des fans, la bande-annonce est également prête à faire sensation dans les prochains jours. Dimanche, Karan Johar a posté sur son compte Instagram une histoire sur la façon dont il avait regardé la « bande-annonce du siècle » et les fans ont deviné qu’il parlait de Jawan.

Selon un rapport de KoiMoi, plusieurs initiés de l’industrie, dont Rani Mukerji, ont également regardé la bande-annonce de Jawan. « La bande-annonce a été regardée par quelques initiés sélectionnés de l’industrie (probablement Rani Mukerji également) au bureau du RCE hier soir et les reportages sont extraordinaires. Il est monté de manière à ce que chaque image respire l’enthousiasme et nous ne nous souvenons pas quand a eu lieu le film. « C’est la dernière fois que Bollywood a vu une bande-annonce aussi massive (un bon film de Salman Khan, bien sûr) », a déclaré une source citée par le rapport.

Donnant un aperçu de la bande-annonce, le rapport ajoute que Shah Rukh Khan sera vu dans plus de 6 looks différents. « C’est peut-être trop cliché à dire, mais Shah Rukh Khan fera des choses inédites. Cela va sans dire qu’il y a beaucoup d’action de masse et nous pourrions voir quelques-unes des meilleures séquences de combat au corps à corps comme eh bien », ajoute le rapport.

Le critique de cinéma Umair Sandhu a révélé dimanche sur son compte Twitter qu’il avait lui aussi regardé la bande-annonce de Jawan. En examinant la bande-annonce, Umair a écrit : « #JawanTrailer = Yaar Kya Cheez Bana Di #ShahRukhKhan Ap ne !!! Unique, élégant et fou !!!! #Jawan va briser tous les records du box-office dans le monde ! #Jawan Trailer est PAISA VASOOL. 700 cr Paka en Inde. »

À propos Jawan

Mettant en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle principal, le film met également en vedette Nayanthara et Vijay Sethupathi dans des rôles clés et Deepika Padukone est une apparition spéciale. Le film est réalisé par Atlee et sortira dans les salles du monde entier le 7 septembre 2023.