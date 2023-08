Première critique de Jawan : Shah Rukh Khan, le film de Nayanthara impressionne ; Un tsunami annoncé au box-office

Tout le monde attend Shah Rukh Khan et Jawan d’Atlee. Le film sortira en salles le 7 septembre 2023. La bande-annonce sortira très probablement d’ici la fin du mois. Shah Rukh Khan a fait une petite session #AskSRK hier où il a partagé un aperçu de sa chanson, Not Ramaiyyaa Vastavaiyaa, pour le plus grand plaisir des fans. Le CBFC a dépassé Jawan avec quelques réductions. Il semble que quelques dialogues et une scène de décapitation sanglante aient été modifiés pour le grand public. Le film dure presque trois heures. Maintenant, un initié a partagé plus d’informations…

Jawan sera un tsunami au box-office

Un fan de Shah Rukh Khan a tweeté que des rapports internes du CBFC suggèrent que Jawan a impressionné les gens. C’est un film avec un message positif. Ils ont également prédit un tsunami au box-office. Si cela est effectivement vrai, alors les jours heureux seront véritablement de retour pour Bollywood. Jusqu’à présent, l’année a été mouvementée pour l’industrie.

La censure de Jawan est terminée, selon les sources, le film a de nombreux moments de chair de poule. Jawan porte l’énorme rapport interne positif de l’équipe de censure. Attendez simplement le tsunami au box-office le 7 septembre. pic.twitter.com/xR8QCkBD7X Syed Irfan Ahmad (@Iam_SyedIrfan) 22 août 2023

Complot de Jawan selon Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan a déclaré que Jawan était un film sur les femmes raconté par des hommes. Il a dit que les personnages féminins étaient le moteur de l’histoire. Il est censé jouer un double rôle dans le film. L’acteur a déclaré qu’Anthony L Ruben, le monteur du film, n’avait pas encore coupé la bande-annonce. Jawan reçoit une réponse massive aux réservations anticipées, même dans les États du sud de l’Inde. À Hyderabad, les billets pour le premier jour ont atteint Rs 450. Le film compte de grandes stars du Sud comme Nayanthara, Vijay Sethupathi, Yogi Babu et Priyamani.

Le glaçage est censé être une apparition de Thalapathy Vijay. Shah Rukh Khan, Atlee et Thalapathy ont fait la fête ensemble à Chennai. La superstar a adoré l’hospitalité de ses collègues du Sud faisant l’éloge de la nourriture. Il a également déclaré qu’il était impressionné par Vijay Sethupathi, considéré comme l’un des meilleurs acteurs de l’industrie cinématographique indienne.