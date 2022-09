Première critique de Brahmastra : la vedette de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt est une grosse déception ; même le camée de Shah Rukh Khan n’a pas pu le sauver

Au milieu des tendances de boycott de Bollywood, le film très attendu de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, Brahmastra, est enfin prêt à sortir dans les salles du monde entier. Et la première revue est déjà sortie de Dubaï mais malheureusement, Brahmastra semble n’avoir pas réussi à impressionner avec son concept Astraverse.

Le critique de cinéma basé à Dubaï, Umair Sandhu, s’est rendu sur Twitter pour partager son point de vue sur Brahmastra, apparemment après avoir regardé le film lors des présélections. Il a dit que Brahmastra est important dans tous les aspects tels que la distribution de stars, les effets visuels, la toile et les promotions, mais malheureusement, c’est aussi une grande déception en ce qui concerne le divertissement sur grand écran. Même le brillant camée de Shah Rukh Khan n’a pas pu sauver le film.

Il a dit que Brahmastra manque d’âme et que sa chute est imminente. Selon le critique de cinéma, le film pourrait connaître un bon nombre d’ouvertures grâce aux réservations anticipées, mais bientôt le public commencera à le rejeter après un bouche à oreille négatif. Il a assimilé Brahmastra à une phrase qui dit: “Tout ce qui brille n’est pas de l’or”.

Parlant de performances, le critique de cinéma a déclaré que Ranbir Kapoor avait l’air confus et ne savait pas ce qui se passait dans le film. Alia Bhatt a l’air magnifique tandis que Mouni Roy a l’air effrayant et sa performance est bruyante. Amitabh Bachchan est la grâce personnifiée, cependant, il a moins de temps d’écran.

Cependant, il a félicité Ayan Mukerji pour sa courageuse tentative de s’aventurer dans un film d’aventure fantastique qui est rare à Bollywood. Il a mentionné que le scénario et le scénario sont moyens et que cela se transforme parfois en désordre. Il a ajouté que le film est riche en VFX et que quelques séquences sont bien implémentées.

Regarde.

#Brahmastra est un grand film à tous égards – grandes stars, grande toile, grosses dépenses en SFX, grosses dépenses publicitaires, grandes attentes. Malheureusement, c’est aussi une grosse, grosse, grosse déception ! Strictement MOYEN ! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 5 septembre 2022

Haha mais j’ai adoré #ShahRukhKhan Camée dans #Brahmastra ! Il est Légende Umair Sandhu (@UmairSandu) 5 septembre 2022

Dans l’ensemble, #Brahmastra manque d’âme. Au box-office, le blitzkrieg publicitaire pourrait assurer de bons retours lors de son week-end d’ouverture, mais les fissures devraient commencer à apparaître plus tôt que prévu, car le film ne parvient pas à vous garder accro. Sa chute est imminente ! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

#Brahmastra = Tout ce qui brille n’est pas or !!! 1/2 Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

Les films fantastiques / d’aventure sont rares à Bollywood. En fait, tu veux faire l’éloge #AyanMukerji pour avoir été courageux, pour s’être aventuré dans une ruelle rarement fréquentée par les marchands de rêve ici. Mais le scénario et l’histoire sont une moyenne complète et parfois un désordre #Brahmastra ! 2.5 /5 Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

#RanbirKapoor l’air si confus dans #Brahmastra ! Il ne savait même pas ce qui se passait ? ! #Aliabhatt magnifique dans le film! Ouah ?! #MouniRoy l’air si effrayant ! Performance bruyante par elle! #AmitabhBachchan est la grâce personnifiée. Le seul regret est qu’il obtient moins d’images. Umair Sandhu (@UmairSandu) 6 septembre 2022

Il reste à voir comment Brahmastra sera reçu par les critiques de cinéma et le public en Inde après avoir regardé dans les salles. Le film a été réalisé avec un budget énorme de Rs 400 crore et était en préparation depuis plus de 5 ans.