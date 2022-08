Première convention officielle des fans de “Game of Thrones” à inclure Kit Harington

A toutes les discussions récentes sur Maison du Dragon vous rappelle à quel point vous aimiez le prédécesseur de la série ? Une visite au premier convention officielle des fans de Game of Thronesqui se tiendra plus tard cette année à Los Angeles, pourrait être de mise.

La convention aura lieu du 9 au 11 décembre au Los Angeles Convention Center, Warner Bros. Themed Entertainment et Creation Entertainment annoncé mardi. Les stars de GOT présentes comprendront l’acteur de Jon Snow Kit Harington (qui est nouveau dans la programmation), Alfie Allen (Theon Greyjoy), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon), Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane), Kristian Nairn (Hodor), Daniel Portman ( Podrick Payne), Gemma Whelan (Yara Greyjoy) et Isaac Hempstead Wright (Bran Stark).

Si vous voulez y assister, vous devrez faire comme un Lannister et payer vos dettes. Billets pour la gamme d’événements de 90 $ (billets préférentiels pour une journée) à 1 489 $ (forfait avec entrée aux trois jours et avantages supplémentaires). Des séances de photos et des autographes avec toutes les stars énumérées ci-dessus sont disponibles pour un prix supplémentaire (certains forfaits incluent des autographes). Les fans enchérissent sur les rencontres lors d’une vente aux enchères.

Selon un communiqué, les participants peuvent gagner des prix lors de concours de cosplay et de jeu-questionnaire et acheter des produits exclusifs. Le communiqué taquine également les panneaux, mais de plus amples informations à leur sujet ne semblent pas encore être sur le site. (Peut-être que Harington dévoilera quelques détails à propos de la série de suites rapportée de Jon Snow?)

Au cas où ce ne serait pas déjà sur votre calendrier, la série préquelle GOT House of the Dragon sera diffusée sur HBO et HBO Max le 21 août.