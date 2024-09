Première comparution devant le tribunal pour un adolescent géorgien accusé d’avoir tué 4 personnes dans son lycée

WINDER, Géorgie — Le garçon de 14 ans accusé de tuant quatre personnes par balle Le jeune homme d’un lycée de Géorgie devait faire sa première comparution devant le tribunal vendredi, un jour après que son père ait également été arrêté pour avoir permis à son fils de posséder une arme.

Colt Gray, qui est accusé en tant qu’adulte de quatre chefs de meurtre, comparaîtra par vidéo depuis un centre de détention pour jeunes pour la procédure au palais de justice du comté de Barrow. L’audience aura lieu deux jours après que les autorités ont déclaré que l’adolescent a ouvert le feu à l’école secondaire Apalachee à Winder, juste à l’extérieur d’Atlanta.

Le père de l’adolescent, Colin Gray, 54 ans, a été inculpé jeudi avec quatre chefs d’accusation d’homicide involontaire, deux chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré et huit chefs d’accusation de cruauté envers les enfants, a déclaré le directeur du Georgia Bureau of Investigation, Chris Hosey.

« Les accusations qui pèsent contre lui sont directement liées aux actes de son fils et à l’autorisation de posséder une arme », a déclaré Hosey. La première comparution de Colin Gray devant le tribunal n’a pas encore été fixée.

Le père et le fils ont été inculpés pour la mort des élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans, et des enseignants Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, selon Hosey. Neuf autres personnes ont été blessées, dont sept par balle.

C’est le dernier exemple en date où les procureurs tiennent les parents responsables des actes de leurs enfants lors de fusillades dans des écoles. En avril, les parents du Michigan, Jennifer et James Crumbley, ont été les premiers condamné pour une fusillade de masse dans une école aux États-UnisIls ont été condamnés à au moins 10 ans de prison pour ne pas avoir sécurisé une arme à feu à la maison et avoir agi indifféremment face aux signes de détérioration de la santé mentale de leur fils avant il a tué quatre étudiants en 2021.

Les mandats d’arrêt obtenus par l’AP accusent Colt Gray d’avoir utilisé un fusil d’assaut semi-automatique lors de l’attaque. Les autorités n’ont fourni aucun motif ni expliqué comment il s’est procuré l’arme et l’a introduite dans l’école.

L’adolescent a nié avoir menacé de commettre une fusillade dans une école lorsque les autorités l’ont interrogé l’année dernière au sujet d’une publication menaçante sur les réseaux sociaux, selon un rapport du shérif obtenu jeudi.

Les preuves contradictoires sur l’origine du message ont empêché les enquêteurs d’arrêter qui que ce soit, selon le rapport. La shérif du comté de Jackson, Janis Mangum, a déclaré qu’elle avait examiné le rapport de mai 2023 et n’avait rien trouvé qui aurait pu justifier de porter plainte à l’époque.

L’attaque était le dernier parmi les dizaines de fusillades dans les écoles aux États-Unis ces dernières années, y compris celles particulièrement meurtrières Newtown, Connecticut; Parkland, Floride; et Uvalde, TexasLes meurtres dans les salles de classe ont déclenché de fervents débats sur le contrôle des armes à feu, mais les lois nationales sur les armes à feu ont peu changé.

C’était le 30 massacre de masse aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon un base de données Le rapport est maintenu par l’Associated Press et USA Today en partenariat avec l’université Northeastern. Au moins 127 personnes ont perdu la vie dans ces meurtres, définis comme des événements au cours desquels quatre personnes ou plus meurent dans un délai de 24 heures, sans compter le tueur (la même définition utilisée par le FBI).

Martin a réalisé son reportage depuis Atlanta. Les journalistes de l’Associated Press Charlotte Kramon, Sharon Johnson, Mike Stewart et Erik Verduzco à Winder ; Trenton Daniel et Beatrice Dupuy à New York ; Eric Tucker à Washington ; Russ Bynum à Savannah, en Géorgie ; Kate Brumback à Atlanta ; et Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska, ont contribué à l’enquête.