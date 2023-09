Première chute libre gravitationnelle d’antimatière observée

Si Sir Isaac Newton regardait une pomme fabriquée à partir d’antimatière tomber d’un arbre, monterait-elle ou descendrait-elle ?

Pour la première fois, une équipe internationale de scientifiques peut répondre à cette question, après avoir testé directement comment l’antimatière agit sous l’effet de la gravité, une question qui a fait l’objet d’interminables spéculations au sein de la communauté scientifique.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que l’antimatière est affectée par la gravité de la même manière que la matière.

«En fin de compte, une anti-pomme tomberait également», a déclaré Scott Menary, professeur émérite à l’Université York, dans un communiqué de presse.

Cette confirmation, décrite dans un article publié mercredi dans la revue à comité de lecture Nature, ne fait que soulever d’autres questions, a déclaré Menary.

« Par exemple, l’antimatière tombe-t-elle exactement de la même manière que la matière ou existe-t-il des différences subtiles dans son comportement que nous n’avons pas découvertes. »

Il s’agit du premier résultat majeur résultant de l’utilisation du nouvel appareil ALPHA-g, un dispositif spécialisé de piégeage de particules financé par la Fondation canadienne pour l’innovation. Il est hébergé dans le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, situé à la frontière franco-suisse, près de Genève, en Suisse, et géré par l’organisation intergouvernementale du CERN.

« Le résultat est un tour de force technique étant donné la difficulté de mesurer l’effet de la gravité – une force beaucoup plus faible que la plupart des gens ne le pensent – ​​sur seulement une petite collection d’atomes d’antihydrogène », a déclaré Menary.

Enfin, selon les chercheurs, voir comment l’antimatière agit dans la gravité est un pas en avant dans la compréhension de l’un des plus grands mystères du monde de la physique : le monde miroir qui est lui-même l’antimatière.

Le monde dans lequel nous vivons est entièrement composé de matière – molécules, atomes, électrons et autres particules subatomiques. Mais selon la physique, lorsque la matière est créée, quelque chose appelé antimatière est également créé.

L’antimatière est composée de particules de charge opposée aux particules correspondantes qui composent la matière. Toutes les particules subatomiques ont un anti-jucle (antiquarks, antineutrons, etc.), et si des particules régulières entrent en contact avec leur anti-jucle, elles s’annihilent, produisant ainsi de l’énergie.

Les scientifiques étudient ces particules depuis des décennies. La première particule d’antimatière observée, le positron ou l’antiélectron, a été découverte en 1933 après avoir été théorisée en 1931. Au CERN, ils peuvent synthétiser et isoler des antiprotons en brisant les protons avec les noyaux et en séparant les antiprotons résultants avec des champs magnétiques.

L’une des questions auxquelles les scientifiques se posent est la suivante : si notre univers est composé de matière issue du Big Bang il y a environ 13,8 milliards d’années, en théorie, une quantité égale d’antimatière aurait dû être créée – mais où est-elle passée ?

« À l’heure actuelle, nous n’avons pas d’explication sur l’endroit où se trouve toute l’antimatière dans l’univers », a déclaré Robert Thompson, professeur de physique à l’Université de Calgary et chercheur principal du projet de la Fondation ALPHA-g Canada pour l’innovation, dans le communiqué. .

« Pour trouver une solution à cette énigme, nous testons les éléments de la physique de l’antimatière pour voir si nous pouvons trouver une incohérence. Dans ce cas, nous avons testé si les caractéristiques gravitationnelles de l’antihydrogène reflètent celles de l’hydrogène, ce qui est important car cela n’a jamais été fait auparavant.

COMMENT FONCTIONNE L’EXPÉRIENCE

Si les scientifiques capturent et synthétisent des particules d’antimatière depuis des décennies, pourquoi l’impact de la gravité sur celles-ci n’a-t-il pas été testé auparavant dans le cadre d’une expérience ?

Parce que la gravité n’est pas assez forte pour exercer une force observable sur les particules chargées. Bien que la gravité agisse sur tout dans l’univers, la force électrostatique entre deux électrons chargés rend l’impact de la gravité négligeable et non réellement mesurable. Il en va de même pour les positons. Selon les scientifiques, il faut un atome neutre créé par des particules chargées qui s’équilibrent pour commencer à voir la gravité avoir un effet.

C’est là qu’intervient l’expérience ALPHA (Antihydrogen Laser Physics Apparatus).

ALPHA fonctionne en prenant des positrons et des antiprotons et en les projetant dans un dispositif vertical appelé ALPHA-g, où les particules ont la possibilité de se combiner et de former des atomes d’antihydrogène. La plupart de ces particules s’échapperont et seront annihilées en raison d’une collision avec la matière – mais un « piège à atomes » au centre de l’ALPHA-g peut capturer quelques atomes d’antihydrogène et les éloigner de la matière grâce à des champs magnétiques.

Pour chaque point mesuré par les scientifiques dans cette expérience particulière, ils ont fait fonctionner la machine 50 fois pour accumuler suffisamment d’atomes d’antihydrogène.

Une fois qu’ils avaient suffisamment de particules, il était temps de les libérer du piège et de regarder la gravité prendre le dessus.

L’ALPHA-g ouvre le piège à atomes en libérant les barrières en haut et en bas. Lorsque des atomes d’hydrogène normaux traversaient l’ALPHA-g, environ 80 % sortaient du piège par le bas en raison de l’attraction gravitationnelle.

Ce que les chercheurs ont découvert dans cette expérience, c’est que les particules d’antihydrogène faisaient la même chose.

Il peut sembler logique que la gravité agisse de la même manière sur l’antimatière, dans la mesure où cela correspond à la théorie de la relativité générale d’Einstein, une pierre angulaire de la physique, mais bien qu’il s’agisse de la théorie principale, ce n’est pas une garantie. De nombreuses études ont théorisé à quoi pourrait ressembler l’univers si l’antimatière avait une réaction à la gravité très différente de celle de la matière, y compris des scénarios dans lesquels l’antimatière sert de masse gravitationnelle négative.

Savoir que l’antimatière réagit de la même manière à la gravité est la première étape pour explorer les mécanismes exacts impliqués – et ce qu’ils pourraient signifier pour découvrir le curieux manque d’antimatière dans notre univers par rapport à la quantité prévue par les lois de la physique, selon les chercheurs.

« Nous savons qu’il y a un problème quelque part dans la mécanique quantique et la gravité », a déclaré Timothy Friesen, professeur adjoint à l’Université de Calgary et contributeur majeur à l’article Nature, dans un autre communiqué de presse.

« Nous ne savons tout simplement pas ce que c’est. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce qui se passe si vous laissez tomber de l’antimatière, même si cela n’a jamais été testé auparavant car il est très difficile à produire et la gravité est très faible.

L’ALPHA-g a été construit par des scientifiques canadiens dans les installations de TRIUMF, le centre d’accélérateurs de particules du Canada, avant d’être expédié au CERN pour y être installé.

Des chercheurs de nombreuses institutions canadiennes ainsi que des chercheurs et institutions d’Europe, du Royaume-Uni, des États-Unis, d’Israël et du Brésil ont participé à l’expérience et à la mesure de la chute libre des antiatomes.

« Cette étape importante est le point culminant de près de 20 ans de dévouement et de travail d’équipe. Les contributions des membres d’ALPHA-Canada ont été essentielles à notre succès », a déclaré Makoto C. Fujiwara, scientifique principal à TRIUMF et porte-parole d’ALPHA-Canada, dans le communiqué. « ALPHA-Canada est une collaboration pancanadienne composée d’un groupe diversifié d’étudiants, de chercheurs postdoctoraux, d’universitaires et de membres du personnel, chacun ayant joué un rôle essentiel dans ce projet. »