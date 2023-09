Première chose : Zelenskiy traverse une période difficile à Washington au milieu de la bataille des dépenses du Congrès

Bonjour.

Volodymyr Zelenskiy trouvera probablement sa dernière visite à Washington une occasion bien plus difficile que l’accueil en héros qui lui a été réservé il y a neuf mois.

Zelenskiy a été ovationné lorsqu’il a prononcé un discours lors d’une séance conjointe du Congrès en décembre, mais ce matin, la cérémonie sera minime, et le président ukrainien fait face à des conversations difficiles à huis clos lorsqu’il rencontre les dirigeants du Congrès en pleine réunion. une âpre bataille en matière de dépenses qui pourrait conduire à la fermeture du gouvernement.

Les Républicains ont proposé un projet de loi provisoire qui n’inclut pas le financement de l’Ukraine, une omission que le leader de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a qualifié d’« insulte à l’Ukraine et de cadeau à Poutine ».

« Je ne peux imaginer un pire accueil pour Zelenskiy », a déclaré Schumer.

Que disent les Républicains ? Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, a clairement fait savoir à son parti qu’il aborderait avec un scepticisme considérable la demande de Biden de 24 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir l’Ukraine. « Où est la responsabilité concernant l’argent que nous avons déjà dépensé ? Quel est le plan pour la victoire ? Je pense que c’est ce que le public américain veut savoir », a-t-il déclaré.

Et les démocrates ? Les démocrates se poseront également des questions si la délégation ukrainienne présente des demandes concernant la technologie des drones. Les dirigeants du parti hésitent à fournir des systèmes d’armes qui pourraient être utilisés pour frapper le territoire russe, et des sources au Congrès affirment que Zelenskiy sera interrogé sur le rôle de Kiev dans les récentes frappes contre Moscou et d’autres cibles situées au cœur de la Russie.

Les entreprises technologiques axées sur l’IA sont engagées dans une « course vers le bas », dit un professeur du MIT

Max Tegmark a écrit une lettre historique en mars 2023, appelant à une pause dans le développement de l’IA afin d’en comprendre pleinement les dangers. Photographie : Dado Ruvić/Reuters

Le scientifique à l’origine d’une lettre historique appelant à une pause dans le développement de puissants systèmes d’intelligence artificielle a déclaré que les dirigeants du secteur technologique n’avaient pas interrompu leur travail parce qu’ils étaient enfermés dans une « course vers le bas ».

Max Tegmark, co-fondateur du Future of Life Institute, a organisé une lettre ouverte en mars appelant à une pause de six mois dans le développement de systèmes géants d’IA.

Malgré le soutien de plus de 30 000 signataires, dont Elon Musk et le cofondateur d’Apple Steve Wozniak, le document n’a pas réussi à garantir une pause dans le développement des systèmes les plus ambitieux.

S’adressant au Guardian six mois plus tard, Tegmark a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que la lettre empêche les entreprises technologiques de travailler sur des modèles d’IA plus puissants que GPT-4, le grand modèle de langage qui alimente ChatGPT, car la concurrence est devenue si intense.

Que disait la lettre ? La lettre mettait en garde contre une « course incontrôlable » pour développer des esprits que personne ne pouvait « comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable », et exhortait les gouvernements à intervenir si un moratoire sur le développement de systèmes plus puissants que GPT-4 ne pouvait être convenu. entre les principales sociétés d’IA telles que Google, OpenAI, propriétaire de ChatGPT, et Microsoft. Il demandait : « Devrions-nous développer des esprits non humains qui pourraient éventuellement être plus nombreux, plus intelligents, obsolètes et nous remplacer ? Devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation ?

Révélé : un Européen sur trois vote désormais contre l’establishment

La Première ministre italienne d’extrême droite, Giorgia Meloni, s’adressant à un rassemblement électoral à Ancône en août 2022. Composite : Guardian Design/AP

Selon une étude, près d’un tiers des Européens votent désormais pour des partis populistes, d’extrême droite ou d’extrême gauche, avec un large soutien aux politiques contestataires qui se multiplient à travers le continent, ce qui représente un défi de plus en plus problématique pour le courant dominant.

Une analyse réalisée par plus de 100 politologues répartis dans 31 pays a révélé que lors des élections nationales de l’année dernière, un nombre record de 32 % des électeurs européens ont voté pour des partis contestataires, contre 20 % au début des années 2000 et 12 % au début des années 1990.

L’étude, dirigée par Matthijs Rooduijn, politologue à l’Université d’Amsterdam, et partagée exclusivement avec le Guardian, a également révélé qu’environ la moitié des électeurs contestataires soutiennent les partis d’extrême droite – et c’est la part des voix qui augmente le plus. rapidement.

« Il y a des fluctuations, mais la tendance sous-jacente est que les chiffres continuent d’augmenter », a déclaré Rooduijn. « Les partis traditionnels perdent des voix ; les partis contestataires gagnent du terrain. C’est important, car de nombreuses études montrent désormais que lorsque les populistes accèdent au pouvoir ou exercent une influence sur le pouvoir, la qualité de la démocratie libérale décline.»

Qu’est-ce que le populisme ? Habituellement combiné à une « idéologie hôte » de droite ou de gauche, le populisme divise la société en deux groupes homogènes et opposés, un « peuple pur » contre une « élite corrompue », et soutient que toute politique devrait être une expression de la « volonté du peuple ». ».

Dans d’autres nouvelles …

Des membres de la Writers Guild of America manifestent avec des membres en grève de Sag-Aftra devant les studios Paramount à Los Angeles le 18 septembre. Photographie : Mario Tama/Getty Images

Les négociateurs de la Writers Guild of America et des studios hollywoodiens devraient se réunir à nouveau aujourd’hui pour tenter de résoudre une impasse de près de cinq mois qui a perturbé la production cinématographique et télévisuelle. Les deux parties ont publié une déclaration commune disant simplement : « La WGA et l’AMPTP se sont rencontrés aujourd’hui pour négocier et se rencontreront à nouveau demain. »

Merrick Garland a fait face hier aux dernières attaques républicaines contre la gestion par le ministère de la Justice de Hunter Biden et d’autres questions, jurant de « ne pas se laisser intimider ». L’enquête judiciaire de la Chambre a eu lieu juste une semaine avant l’audience de destitution de Joe Biden.

La famille d’un homme de Caroline du Nord poursuit Google pour négligence après sa mort après s’être écrasé dans un ruisseau sous un pont effondré à la demande présumée de Google Maps. ​​Philip Paxson s’est noyé dans sa camionnette renversée sous un pont qui s’était effondré près d’une décennie plus tôt.

L’administration Biden a annoncé qu’elle fournirait 600 millions de dollars de financement pour produire de nouveaux tests Covid-19 à domicile et qu’elle redémarre un site Web permettant aux Américains de commander à nouveau jusqu’à quatre tests gratuits par foyer. – visant à prévenir d’éventuelles pénuries lors d’une augmentation des cas de coronavirus en hiver.

Statistique du jour : le Connecticut va verser un règlement de 25 millions de dollars aux hommes condamnés à tort pour le meurtre de 1985

Le médecin légiste Dr Henry Lee était lié aux affaires OJ Simpson, Lana Clarkson et JonBenét Ramsey. Photographie : Charles Krupa/AP

Le Connecticut a accepté de verser une indemnité de 25 millions de dollars à deux hommes qui ont passé des décennies en prison pour un meurtre brutal qu’ils n’ont pas commis et dont les condamnations reposaient en partie sur des preuves présentées par un médecin légiste qui a travaillé sur certaines des enquêtes criminelles les plus notoires d’Amérique et essais. Ralph « Ricky » Birch et Shawn Henning ont été reconnus coupables du meurtre d’Everett Carr en 1985 après que le Dr Henry Lee – dont le nom deviendra plus tard largement connu dans le cadre des affaires OJ Simpson, Lana Clarkson et JonBenét Ramsey – ait témoigné au sujet de preuves de « sang » sur une serviette et comment le sang des blessures de la victime avait éclaboussé de manière « ininterrompue ». Mais aucune preuve médico-légale n’existait reliant Birch et Henning au meurtre malgré son exécution exceptionnellement sanglante.

Ne manquez pas ceci : l’Europe est en train de vaincre sa dépendance au plastique. Pourquoi les États-Unis sont-ils si loin derrière ?

« A Paris, le gobelet à emporter standard est en papier. » Le festival des cafés de Paris, France, mai 2023. Photographie : Agence Anadolu/Getty Images

Même si j’ai grandi aux États-Unis, j’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte en France, ce qui signifie que chaque voyage « retour » outre-Atlantique est devenu un moment de curiosité et de choc culturel. Plus récemment, le choc a été provoqué par la prédominance du plastique dans la vie quotidienne des Américains. À Paris et ailleurs en Europe, le plastique est clairement en voie de disparition et le papier est de retour. Le gobelet standard à emporter dans les cafés, les bars à jus et les cafés servant des smoothies hipsters est le papier. Les commandes de nourriture livrées arrivent dans des cartons en papier. Dans les épiceries, les sections en vrac pour les pâtes, les noix, les fruits secs, les céréales, le riz et les légumineuses sont normales, tout comme le fait de mettre ces choses (ou vos fruits et légumes) dans des sacs en papier.

En revanche, poser les pieds aux États-Unis, c’était comme sortir d’une machine à voyager dans le temps – et ce n’était pas dans la bonne direction. Même dans les espaces progressistes, les plastiques régnaient en maître.

Bilan climatique : Rishi Sunak défend le revirement de la politique zéro émission nette après la condamnation nationale et internationale

Rishi Sunak a donné mercredi un point de presse annonçant le report de plusieurs objectifs verts. Photographie : Justin Tallis/AP

Rishi Sunak s’est engagé à poursuivre l’édulcoration des mesures de lutte contre le changement climatique malgré d’intenses critiques, car il pense toujours que le Royaume-Uni atteindra son objectif de zéro émission nette en 2050. Le Premier ministre britannique a défendu le fait de défier les recommandations du Comité sur le changement climatique (CCC). et a insisté sur le fait qu’il avait « une confiance et une conviction absolues » que le pays était sur la bonne voie pour atteindre son objectif final.

Le Premier ministre a annoncé hier une série de revirements sur les objectifs climatiques : repoussant l’interdiction d’acheter de nouvelles voitures à essence de 2030 à 2035 et retardant l’objectif d’élimination des chaudières à gaz. Al Gore, l’ancien vice-président américain, a mené la condamnation internationale de ce qu’il a qualifié de décision « choquante et vraiment décevante » qui a laissé les jeunes se sentir « poignardés dans le dos ».

Dernière chose : « Pourquoi 500 000 personnes regardent-elles la peinture sécher ? » L’homme derrière la sensation DIY de YouTube

‘Vous créez un espace agréable pour vous-même’… Doolaard devant sa cabine. Photographie : Avec l’aimable autorisation de : Martijn Doolaard

Martijn Doolaard a publié 83 vidéos documentant sa restauration d’une cabane alpine. Ils sont lents, silencieux et sans incident. Les films qu’il a publiés sur une chaîne YouTube qu’il a créée à cet effet lui ont valu, malgré leur rythme méditatif, 584 000 abonnés. Comme l’a dit un journaliste, pourquoi 500 000 personnes font-elles la queue pour voir la peinture sécher ? Pourtant, ses reportages hebdomadaires sont fascinants et étrangement élégiaques, enregistrant sans hâte les tâches minutieuses qu’il se fixe et tout ce qui se passe. Chaque épisode s’ouvre sur un doux piano ou des cloches lointaines sur un plan aérien planant, comme un oiseau naviguant à son altitude. Doolaard apparaît devant la caméra bien avant de dire quoi que ce soit, portant une chemise, un jean bleu, des bottes en cuir et un chapeau de vieux. Quand il parle, c’est comme s’il s’adressait à un vieil ami. Il explique son secret.

