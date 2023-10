Première chose : pas d’électricité, d’eau ou de carburant à Gaza jusqu’à ce que les otages soient libérés, dit Israël

Bonjour.

Israël ne rétablira pas l’électricité, l’eau et le carburant à Gaza tant que les otages pris par le Hamas ce week-end ne seront pas libérés, a déclaré un ministre israélien. Israël pense que le Hamas détient environ 150 otages israéliens à l’intérieur de Gaza.

Israel Katz, le ministre israélien de l’énergie, a déclaré : « L’aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucune bouche d’eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera jusqu’à ce que les personnes enlevées par les Israéliens soient rapatriées chez elles. Humanitarisme pour humanitaire. Et personne ne nous prêchera la moralité.

Aux États-Unis, Joe Biden a condamné l’attaque des militants du Hamas contre Israël ce week-end comme étant le « jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis l’Holocauste », les avions israéliens continuant de frapper Gaza, une enclave qui manque désespérément de fournitures médicales, selon le Organisation Mondiale de la Santé.

« Le silence est une complicité », a déclaré Biden. « Je refuse de me taire. » Il a déclaré qu’il avait de nouveau parlé à Benjamin Netanyahu et que les États-Unis « augmentaient » leur aide militaire supplémentaire à l’armée israélienne.

Que se passe-t-il sur le terrain aujourd’hui ? Vers 4h30 du matin, l’armée israélienne a annoncé qu’elle menait une « frappe à grande échelle » contre des cibles appartenant au Hamas à Gaza. Il n’a pas fourni de détails. Israël devrait lancer une offensive terrestre à Gaza dans les prochains jours.

Trump demande des excuses à Forbes pour avoir été à nouveau exclu de la liste des plus riches

Donald Trump s’adresse à un public lors d’un événement de campagne le 9 octobre à Wolfeboro, dans le New Hampshire. Photographie : Brian Snyder/Reuters

Donald Trump a « exigé » des excuses du magazine Forbes après que celui-ci l’ait retiré de sa liste des 400 personnes les plus riches des États-Unis pour la deuxième fois en trois ans.

« J’exige par la présente des excuses complètes de la part du magazine Forbes en faillite », a écrit hier l’ancien président sur Truth Social, la plateforme de médias sociaux apparemment en difficulté qu’il a créée après avoir été expulsé des plateformes grand public à la suite de l’attaque du 6 janvier contre le Capitole.

Forbes a publié la semaine dernière sa liste des personnes sans Trump, affirmant que sa valeur nette était en baisse de 600 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Trump est sur la liste depuis les années 1990, sauf en 2021.

En réponse, Trump s’est plaint d’« écrivains vraiment stupides chargés de me frapper durement » et s’est vanté d’énormes avances dans les sondages présidentiels républicains qu’il détient malgré 91 accusations criminelles et diverses menaces civiles.

Comment Forbes a-t-il réagi ? Dan Alexander, rédacteur en chef chez Forbes et auteur d’un livre de 2020, White House Inc: How Donald Trump Turned the Presidency Into a Business, a tweeté : « Hé Donald Trump, si vous voulez souligner un seul fait faux dans l’un des les articles que j’ai publiés sur vous – ou dans le livre que j’ai écrit sur vous – n’hésitez pas. En attendant, je vais continuer à faire des reportages – et à vérifier soigneusement chaque mot que je publie. »

Que se passe-t-il d’autre pour Trump ? Un juge fédéral devrait aujourd’hui déterminer si les avocats des deux coaccusés de Trump, accusés d’avoir tenté d’empêcher le ministère américain de la Justice d’extraire des documents classifiés de son club de Mar-a-Lago, étaient en conflit d’intérêts et devraient être exclus du tribunal. cas.

« Nous restons allongés par terre jusqu’à ce que quelqu’un nous achète » : allégations choquantes sur les abus commis par les agences des Émirats arabes unis à l’égard des travailleuses domestiques

Les publicités des agences pour les travailleuses domestiques montrent les informations personnelles des femmes à côté de leurs photographies. Composite : fourni

Des femmes à la recherche d’un emploi de domestique aux Émirats arabes unis affirment qu’elles sont détenues et maltraitées dans des logements sordides, tandis que les recruteurs les vendent via des applications et des plateformes de réseaux sociaux à des employeurs domestiques, selon des entretiens et des documents consultés par le Guardian.

Dans une série d’entretiens menés sur plusieurs années, 14 femmes d’Afrique de l’Est et des Philippines ont raconté leurs expériences avec les agences de recrutement, affirmant notamment qu’on leur avait refusé de la nourriture, qu’elles étaient retenues en captivité et qu’elles étaient traitées violemment.

Le Guardian a également constaté que les femmes sont commercialisées d’une manière « exploitante » qui rappelle l’esclavage, selon un expert, les employeurs facturant moins pour les services des travailleuses domestiques noires et se faisant dire qu’ils n’ont même pas besoin de leur fournir des services. chambres à coucher appropriées.

Le témoignage des femmes donne un aperçu rare de ce qu’est la vie dans les logements des agences pour travailleurs domestiques. les gens attendent, dans le flou, qu’un employeur les embauche. C’est un processus qui peut prendre des mois, les femmes étant souvent renvoyées dans les agences au gré de l’employeur.

Dans d’autres nouvelles …

Bernie Ecclestone arrive au tribunal de la Couronne de Southwark à Londres pour répondre à une accusation de fraude fiscale. Photographie : Peter Nicholls/Reuters

L’ancien patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a plaidé coupable de fraude devant le tribunal de la Couronne de Southwark. à Londres après avoir omis de déclarer plus de 400 millions de livres sterling (490 millions de dollars) d’actifs à l’étranger au gouvernement britannique. Ecclestone avait plaidé non coupable des accusations portées en août, mais a modifié son plaidoyer lors d’une audience de gestion de cas aujourd’hui.

Les républicains de New York à la Chambre des représentants ont décidé hier d’expulser l’un des leurs : George Santos. , le fabuliste en série et fraudeur accusé qui fait face à de nouvelles accusations en vertu d’un acte d’accusation fédéral remplaçant. En réponse, Santos a déclaré qu’il n’allait nulle part, demandant à ses « compatriotes américains » de « rester forts ».

Brett Hemphill a plongé plus de 40 étages dans le système de grottes sous-marines de Phantom Springs au Texas en 2013 pour établir un record national. . Le week-end dernier, ses collègues plongeurs ont sorti son corps de ce même labyrinthe perfide, quelques jours après la disparition de l’homme de 56 ans lors d’une expédition.

Le sixième jour du procès pour fraude de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, son ex-petite amie et collègue, a décrit à quel point le soulagement l’a submergée lorsque l’échange de crypto-monnaie FTX s’est effondré. Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a fondu en larmes en décrivant les derniers jours de FTX.

Taylor Swift dit que le film documentaire de sa tournée de concerts Eras d’un milliard de dollars offrira des projections d’une journée en accès anticipé aux États-Unis et au Canada en raison de la forte demande.. « Regardez ce que vous m’avez vraiment fait faire », a écrit hier le chanteur sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement Twitter.

Ne manquez pas ceci : « C’est comme essayer d’arrêter de fumer » – pourquoi un dans sept d’entre nous sont accros aux aliments ultra-transformés ?

«L’effet fortifiant et gratifiant de la nourriture est le facteur déclenchant de la suralimentation.» Photographie : Zastavkin/Getty Images / Alamy

Nous savons que les aliments ultra-transformés (UPF) tels que les chips, les boissons gazeuses et les glaces peuvent être extrêmement nocifs pour la santé, sont conçus pour être hyper-appétissants et sont trop consommés, écrit Rachel Dixon. Aujourd’hui, les chercheurs pensent qu’il est non seulement difficile d’y résister, mais qu’ils créent en réalité une dépendance. Une analyse de 281 études réalisées dans 36 pays par des scientifiques des États-Unis, d’Espagne et du Brésil, publiée dans le BMJ, a révélé que 14 % des adultes et 12 % des enfants ont une dépendance alimentaire et que la nourriture dont ils sont dépendants est ultra-transformée. .

Mais la nourriture ne peut sûrement pas créer de dépendance de la même manière que l’alcool ou le tabac, demande Dixon à Chris van Tulleken, médecin et auteur de Ultra-Processed People. «Je suis tout à fait d’accord sur le fait que la nourriture ne crée pas de dépendance», dit-il. « Mais l’UPF n’est pas vraiment de la nourriture. Le but de la nourriture est de fournir de la nourriture. L’objectif principal de l’UPF est le profit et la croissance financière.

Bilan climatique : ce sont les politiciens, et non le public, qui font volte-face sur l’agenda vert, déclare le chef de la biodiversité de l’ONU

Un homme passe à côté d’une publicité en faveur de l’arrêt de l’exploitation du pétrole brut dans un bloc important du parc national Yasuni, à Quito, en Équateur. Photographie : Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images

Le retour du gouvernement sur ses promesses environnementales est motivé par des politiciens et des intérêts particuliers, et non par le public, a déclaré le chef par intérim de la biodiversité de l’ONU, tout en appelant à un plus grand soutien pour ceux qui subissent les coûts à court terme des politiques vertes. David Cooper a cité la récente assemblée citoyenne sur la biodiversité en Irlande et le vote en Équateur contre la poursuite de l’exploration pétrolière et gazière dans la forêt amazonienne comme des moments où le public avait fait pression pour une protection environnementale plus forte.

« Nous constatons un certain recul dans différentes parties du monde, mais il s’agit en grande partie de groupes politiques qui tentent de trouver des problèmes pour obtenir un avantage marginal lors des prochaines élections », a-t-il déclaré. « Lorsque le public est autorisé à exprimer son point de vue, il prend de bonnes décisions… Les gens sont en fait en avance sur les gouvernements. »

Dernière chose : Fat Bear Week : l’ourse 128 Grazer gagne après s’être « farcie du saumon au visage »

128 Grazer a été couronné vainqueur de la Fat Bear Week 2023. Photographie : Parc national et réserve de Katmai

Une grande ourse, décrite comme alliant « habileté et endurance », a été couronnée gagnante de la Fat Bear Week, le concours annuel visant à déterminer quels ours d’Alaska peuvent prendre le plus de kilos avant la saison d’hibernation. L’ours victorieux, appelé 128 Grazer, a battu la concurrence de 11 autres ours dans le parc national de Katmai en Alaska pour décrocher le titre lors d’un vote en ligne. « Félicitations au champion de la Fat Bear Week 2023, 128 Grazer ! a déclaré le National Park Service dans une publication sur Facebook. « Avec une performance dominante… La résilience et la force de Grazer sont l’incarnation des ours bruns de Katmai. »

