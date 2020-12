La première carte de Noël imprimée dans le commerce est en vente – une scène joyeuse de l’époque victorienne qui a troublé certains qui l’ont accusé pour la première fois d’être stupide en 1843.

La carte, qui sera vendue en ligne à partir de vendredi par l’intermédiaire d’un consortium de Marvin Getman, un marchand de livres rares et de manuscrits basé à Boston, présente une famille anglaise en train de porter un toast au destinataire avec des verres de vin rouge.

« Joyeux Noël et bonne année », dit-il. Mais pour les teetotallers – et il y en avait beaucoup au 19ème siècle – les images contiennent un peu trop de festivités: au premier plan, une jeune fille prenant une gorgée dans le verre d’un adulte.

À l’époque, cela ne s’est pas bien passé avec la Puritan Temperance Society, ce qui a fait tellement de bruit qu’il a fallu trois ans pour qu’une autre carte de Noël soit créée.

«Ils étaient assez tristes que sur cette photo« scandaleuse », ils aient eu des enfants en train de griller avec les adultes autour d’un verre de vin. Ils ont fait campagne pour le censurer et le supprimer », a déclaré Justin Schiller, fondateur et président de Battledore Ltd., un libraire d’antiquaires qui vend la carte à Kingston, à New York.

Getman, dont le courtage avant le coronavirus La pandémie a perturbé les foires itinérantes traditionnelles du livre, a déclaré que la lithographie coloriée à la main aurait été un exemple de vendeur. Seuls 1000 exemplaires ont été imprimés et vendus pour un shilling chacun, et les experts estiment que moins de 30 ont survécu, a-t-il déclaré.

Conçue comme un voeux de Noël et du Nouvel An, la carte a été conçue par le peintre et illustrateur John Callcott Horsley à la suggestion de Sir Henry Cole, un fonctionnaire britannique et inventeur qui a fondé le Victoria & Albert Museum à Londres. Cole est largement reconnu pour avoir lancé la tradition d’envoi de cartes de Noël, une industrie de plusieurs millions de dollars aujourd’hui.

On pense qu’il sera mis en vente la même semaine en décembre 1843 que « A Christmas Carol » de Charles Dickens fut publié pour la première fois.

La maison de vente aux enchères Christie’s de Londres vend également l’une des rares cartes et dit qu’elle s’attend à ce que l’article rapporte entre 5 000 £ et 8 000 £ (6 725 $ à 10 800 $).

Également vendu par le consortium de Boston est « Santa Claus », un poème manuscrit d’Emily Dickinson sur le vieil elfe joyeux. Avertissement parental: l’opinion de Dickinson est un peu sombre pour les jeunes.

« Elle dit en fait que le Père Noël est décédé, mais les enfants ne devraient pas se sentir mal à l’idée d’être avec les anges au paradis », a déclaré Schiller.