Première Barbie indienne portant des Jhumkas, Bangles est là pour gagner le monde

Le désir d’une petite fille de posséder une Barbie ne peut être remplacé par rien d’autre dans ce monde entier, cependant, plusieurs idées préconçues sur l’image corporelle parfaite tournant autour de la peau claire et des cheveux blonds existent jusqu’à présent. Mais, cette notion va changer avec l’apparition de la “première Barbie indienne”. Oui, c’est vrai !.YouTubeuse et fondatrice et PDG d’une marque de beauté, Deepica Mutyala est devenue une nouvelle inspiration pour Barbie 2022. Collaborant avec la société de fabrication de Barbie Mattel, Deepica est très connue pour avoir popularisé le maquillage de la peau brune et maintenant elle a a laissé tomber une série de photos sur sa poignée de médias sociaux, dans laquelle elle a dévoilé la Barbie indienne. Et maintenant, les internautes ont l’impression qu’elle ressemble à Priyanka Chopra Jonas.

La publication montre la poupée bien-aimée vêtue d’un superbe costume rouge sur un t-shirt rose. Elle a une belle peau brune et des tresses ondulées ouvertes. Non seulement cela, mais elle peut également être vue accessoirisée de jhumkas dorés et de bracelets assortis. Ses looks ont reçu une touche finale avec des talons hauts nude. En publiant les photos de Barbie de 2022, Deepica a écrit une longue note dans la légende, dans laquelle elle a détaillé sa collaboration avec la société américaine. Elle a écrit: «Rencontrez Barbie de 2022. Sa peau est teintée, ses yeux grands et ses sourcils audacieux. Elle porte fièrement ses jhumkas et ses bracelets avec son costume de puissance. Elle est prête à conquérir le monde. Son identité est la sienne.

Deepica a en outre expliqué comment elle brise le stéréotype dans la société, en poursuivant en disant : « Elle brise les barrières culturelles ; vise haut avec intention. Dirige avec empathie et gentillesse. Un fonceur intrépide avec un profond désir d’avoir un impact dans le monde. Elle est PDG. C’est la nouvelle Barbie. Informant ses followers que c’était son projet de rêve, Deepica a écrit : « Notre collaboration de rêve avec THE BARBIE est arrivée juste à temps pour le Mois de l’histoire des femmes. ÉNORME merci à l’équipe de Barbie Style pour avoir créé cette poupée unique en son genre pour célébrer notre collaboration ! C’était tellement important pour moi que les jeunes filles voient une Barbie sud-asiatique américaine, ouvrant son propre chemin et transformant ses rêves en réalité en étant elle-même sans vergogne.

Elle a ajouté : “C’est la prochaine étape vers notre mission de créer un monde plus inclusif pour la prochaine génération.” La Barbie indienne excentrique était aimée par beaucoup sur Internet. Un utilisateur a dit : “Enfin une Barbie qui me ressemble, maintenant je peux appeler les jeunes filles brunes Barbie.” Un autre a écrit: “On dirait Priyanka Chopra.” Un troisième utilisateur a commenté: “Omggg mon rêve est devenu réalité !!”

Que pensez-vous de cette Barbie indienne ?

