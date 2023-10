Première bande-annonce de Lord of Misrule : Folk Horror Frights

Une petite ville d’Angleterre célèbre chaque année la Fête des récoltes, en élisant un Ange de la récolte qui aide à chasser le mauvais esprit, Gallowgog. Mais lorsque la fille de Rebecca Holland (Tuppence Middleton) disparaît après le festival, elle se retrouve dépassée, luttant contre les habitants de la ville et forces surnaturelles qui dominent ce village.

Lord of Misrule – Bande-annonce officielle | Réalisé par William Brent Bell

Réalisé par William Brent Bell (Le garçon orphelin : premier meurtre), Seigneur de la mauvaise gestion semble être un traité anti-populiste enveloppé d’horreur folklorique et de terreur rurale. Avec des étrangers essayant de découvrir la vérité sur une petite ville et des habitants comme Jocelyn Abney (Ralph Ineson) protégeant les secrets et les rituels de l’enclave rurale, le film semble rappeler les films récents de la tradition de l’horreur populaire comme La sorcière et Milieu du jour.

Seigneur de la mauvaise gestion sera disponible en salles et en numérique le 8 décembre.

Cet article a été écrit lors de la grève SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des acteurs actuellement en grève, le film dont il est question ici n’existerait pas.

