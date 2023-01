Première baisse de chiffre d’affaires attendue depuis 2019

Le PDG d’Apple, Tim Cook, prend la parole lors d’un événement spécial Apple à l’Apple Park de Cupertino, en Californie, le 7 septembre 2022. – Apple devrait dévoiler le nouvel iPhone 14. (Photo de Brittany Hosea-Small / AFP) (Photo de BRITTANY HOSEA- PETIT/AFP via Getty Images)

Les analystes s’attendent Pomme pour afficher sa première baisse de revenus d’une année sur l’autre depuis le trimestre de mars 2019, date à laquelle il a annoncé ses résultats jeudi. Il y a quelques facteurs contributifs.

La société n’a pas pu construire suffisamment de ses iPhones haut de gamme lorsque son usine d’assemblage principale en Chine a été fermée pendant des semaines pendant les fermetures de Covid. Les clients de nombreuses régions ont remarqué dès novembre qu’Apple ne pouvait pas promettre la livraison d’un nouvel iPhone à Noël.

Apple a donné une rare avertissement aux investisseurs ce mois-là, expliquant que les problèmes de production entraîneraient des expéditions inférieures à celles “précédemment anticipées”. C’était un point de données qui a poussé de nombreux analystes surveillant le stock à réduire leurs estimations.

“Nous pensons que l’impact maximal des perturbations s’est fait sentir du début à la mi-novembre, car les temps d’attente ont atteint un niveau extrême (lien), car le temps d’attente aux États-Unis pour le 14 Pro et le 14 Pro Max a atteint 34 jours alors que le temps d’attente en Chine à le haut de gamme a duré 36 jours”, écrivait David Vogt, analyste chez UBS, en janvier.

Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendent à ce qu’Apple déclare un peu plus de 121 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre de décembre, ce qui représenterait une légère baisse par rapport aux 123,9 milliards de dollars de l’entreprise il y a un an.

Mais les problèmes ne sont pas spécifiques à Apple. Les marchés des PC et des smartphones s’effondrent alors que les consommateurs et les entreprises digèrent les ventes de la pandémie et réduisent les coûts pour se préparer à une éventuelle récession.

Le marché des smartphones a connu une baisse de 18 % des livraisons au quatrième trimestre, selon IDC, le pire déclin jamais enregistré par la société d’études de marché. Le marché des PC a chuté de 28% au quatrième trimestre, selon l’entreprise. Mais de nombreux investisseurs pensent qu’Apple surpasse ses concurrents même dans un marché en contraction.

“Bien que l’état de la demande des consommateurs reste une préoccupation à court terme, nous pensons que les moteurs sous-jacents du modèle d’Apple – une base installée et des dépenses par utilisateur croissantes – restent intacts, et que la force/stabilité de l’écosystème d’Apple reste sous-évaluée”, a déclaré Morgan Stanley. l’analyste Erik Woodring a écrit dans une note plus tôt ce mois-ci.

Voici ce à quoi Wall Street s’attend, selon les estimations consensuelles de Refinitiv :