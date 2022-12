Première apparition de Paul Pelosi depuis l’attaque au Kennedy Center Honors – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Manuel Balce Ceneta/AP/Shutterstock

Membre du Congrès de Californie de Nancy Pelosi mari Paul a fait sa première apparition publique depuis son effroyable attaque lors de la cérémonie des Kennedy Center Honors en 2022. Paul, 82 ans, était assis à côté de Nancy, 82 ans, alors qu’ils applaudissaient une représentation lors de la cérémonie du dimanche 4 décembre. Il semblait qu’il s’était complètement rétabli et était de bonne humeur alors qu’ils appréciaient la cérémonie, honorant George Clooney, Amy Grant, Gladys Knight, Tania Leon, et U2.

Paul portait un smoking noir classique pour sa première apparition publique. Il a complété le look en portant un fedora noir assorti et portait un gant à la main gauche. Nancy arborait une tenue argentée scintillante, avec une veste rayée, alors qu’elle se tenait à côté de son mari.

L’apparition survient un peu plus d’un mois après que Paul a été victime d’une attaque au domicile du couple à San Francisco le 28 octobre. Un suspect, identifié comme David DePape, ont fait irruption chez eux tôt le matin, alors que Nancy n’était pas là. Les rapports de l’incident ont montré qu’il cherchait à attaquer la députée démocrate avant d’être retrouvé par son mari. Paul a été transporté d’urgence à l’hôpital et a subi une opération au cerveau. Le suspect a été arrêté pour tentative d’homicide, cambriolage au premier degré, agression avec une arme mortelle, voies de fait graves avec lésions corporelles graves, maltraitance des personnes âgées, menaces envers un agent public ou un membre de la famille, et d’autres chefs d’accusation. Paul est sorti de l’hôpital le 3 novembre.

Le lendemain de son agression, la députée a publié une déclaration sur Twitter remerciant tout le monde pour leur soutien. “Nos enfants, nos petits-enfants et moi avons le cœur brisé et traumatisé par l’attaque potentiellement mortelle contre notre Pop”, a-t-elle déclaré. “Sachez que l’effusion de prières et de souhaits chaleureux de tant de membres du Congrès est un réconfort pour notre famille et aide Paul à progresser dans son rétablissement.”

Après la sortie de Paul de l’hôpital, Nancy a expliqué à quel point l’attaque était effrayante dans une interview avec Anderson Cooper sur CN. Elle a détaillé ce qui s’était passé et a révélé qu’elle pensait que l’intrus avait attaqué ses enfants ou ses petits-enfants. Elle a révélé que son mari s’inquiétait de l’impact que l’attaque aurait sur leur famille. “Il est tellement préoccupé par l’effet traumatique sur nos enfants et nos petits-enfants, et nous sommes préoccupés par l’effet traumatisant sur lui”, a-t-elle déclaré. “Pour moi, c’est vraiment la partie la plus difficile car Paul n’était pas la cible et c’est lui qui en paie le prix.”