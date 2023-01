Première apparition de Brittney Griner après la prison russe lors du MLK Day March – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Britney Griner a fait sa première apparition publique après son retour aux États-Unis après avoir été emprisonnée dans une colonie pénitentiaire russe le lundi 16 janvier. La basketteuse de 32 ans a participé à une marche de Martin Luther King Jr. Day avec sa femme Cherelle pour l’événement. En plus de participer à la marche, Brittney a également posé pour des photos avec des fans, selon l’affilié de NBC KPNX.

Brittney portait un sweat à capuche noir et un pantalon de survêtement et pouvait être vue à l’arrière d’une voiturette de golf aux côtés de sa femme, qui était également vêtue d’un look entièrement noir. Elle aurait dit aux fans qu’elle était “heureuse d’être à la maison” dans le point de vente basé à Phoenix.

L’apparition de Brittney à la marche de la journée MLK est survenue un peu après son retour aux États-Unis environ 10 mois après avoir été arrêtée pour la première fois en Russie pour possession de cartouches de vapotage de marijuana. Elle a ensuite été reconnue coupable et condamnée à neuf ans dans une colonie pénitentiaire russe, mais ses avocats ont tenté de faire appel de son cas. Président Joe Biden a annoncé que les États-Unis avaient négocié un accord avec le gouvernement russe pour ramener Brittney à la maison dans le cadre d’un échange de prisonniers. Il a été révélé que les États-Unis avaient libéré un marchand d’armes russe Victor Bout en échange.

Après le retour de la star de la WNBA aux États-Unis, elle s’est finalement rendue sur son Instagram pour écrire un message sincère à tous ses fans qui l’ont soutenue ainsi qu’à ceux qui ont travaillé pour la faire libérer. « C’est si bon d’être à la maison ! Les 10 derniers mois ont été une bataille à chaque tournant. J’ai creusé profondément pour garder ma foi et c’est l’amour de tant d’entre vous qui m’a aidé à continuer. Du fond du cœur, merci à tous pour votre aide”, a-t-elle écrit.

Après le retour de Brittney aux États-Unis, sa femme Cherelle a révélé que les deux étaient en larmes lors de leur première réunion lors d’une interview avec Personnes. «Cela ne semblait pas réel. C’était froid – et chaud. Je tenais juste fermement. Je ne pouvais pas la laisser partir », a-t-elle déclaré au point de vente.

