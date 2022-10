Première apparition d’Adam Levine depuis les allégations de flirt avec Behati – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Brian Prahl/MEGA

Adam Levine43 ans, était soutenu par sa femme enceinte Behati Prinsloo, 34 ans, alors qu’il se produisait à Las Vegas. Le leader de Maroon 5 en tête d’affiche Shaquille O’nealla collecte de fonds annuelle de la fondation le samedi 1er octobre – marquant sa première apparition publique depuis son scandale Instagram DM avec le modèle OnlyFans Sumner Stroh. Adam et Behati ont également été aperçus dans les coulisses de l’événement, prouvant apparemment une fois de plus qu’il n’y a pas de drame entre les deux.

Le 27 septembre, Behati a également été vue arriver dans la ville du Nevada avec son mari, vraisemblablement pour profiter de quelques jours à Sin City avant la représentation prévue d’Adam. Notamment, la rockstar née en Californie vient également de réserver une résidence avec MGM, ce qui signifie qu’il sera à Vegas assez régulièrement.

Adam fait la une des journaux depuis que Sumner est devenu public via TikTok avec des captures d’écran de ses textes séduisants, dont un lui demandant s’il pouvait donner son nom à son enfant à naître. “Ok question sérieuse. Je vais avoir un autre bébé, et si c’est [a] garçon, je veux vraiment l’appeler Sumner. Tu es d’accord avec ça ? MORT sérieux », a lu le DM Instagram. Un autre a déclaré: “C’est vraiment irréel à quel point tu es sexy. Comme, ça me coupe le souffle… Tu es 50 fois plus sexy en personne. Et moi aussi hahahah.

Le chanteur “She Will Be Loved” a depuis nié avoir eu une liaison avec Sumner, ou les autres femmes qui se sont présentées avec des DM, et s’est excusé pour son comportement. “On parle beaucoup de moi en ce moment et je veux clarifier les choses. J’ai fait preuve d’un manque de jugement en parlant avec quelqu’un d’autre que ma femme de TOUTE manière flirteuse », a-t-il déclaré dans un communiqué le mois dernier. “Je n’ai pas eu de liaison, pourtant, j’ai franchi la ligne à une période regrettable de ma vie. Dans certains cas, cela devenait inapproprié ; J’ai résolu ce problème et pris des mesures proactives pour y remédier avec ma famille », a-t-il ajouté.

“Ma femme et ma famille sont tout ce qui m’importe dans ce monde. Être assez naïf et stupide pour risquer la seule chose qui compte vraiment pour moi a été la plus grande erreur que je puisse faire. Je ne le ferai plus jamais. J’assume l’entière responsabilité. Nous y parviendrons. Et nous nous en sortirons ensemble », a conclu Adam.

En ce qui concerne la performance, Adam a fait danser la foule lorsqu’il a interprété son classique des années 2000 “This Love” – incitant même Shaq à monter sur scène et à faire un duo avec lui ! Le pour Los Angeles Laker a secoué un costume gris alors qu’il surgissait de manière inattendue avec un micro, connaissant apparemment tous les mots de la piste (bien qu’il soit un peu décalé d’Adam et du reste du groupe).

L’événement a permis de recueillir plus de 3,2 millions de dollars au profit du Boys and Girls Club et des communautés dans les écoles de Las Vegas et d’Atlanta, qui sont deux des villes natales de Shaq. Parmi les autres artistes présents à l’événement, qui s’est tenu au MGM Grand Garden Arena, figuraient Pitbull, SON, Maren Morris et Jean Mulaney.