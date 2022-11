Première année, premier titre national : Travis Miller mène l’Okanagan Sun au championnat

Il fait toujours beau dans l’Okanagan.

C’est du moins le cas pour l’Okanagan Sun après avoir remporté le titre national de la Coupe canadienne samedi dernier (12 novembre). C’était leur troisième dans l’histoire de la franchise.

L’homme à l’avant-garde du succès de l’équipe était l’entraîneur-chef Travis Miller, qui a mené l’équipe à une saison parfaite et invaincue lors de sa première année en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe.

“C’est surréaliste”, a déclaré Miller à Capital News. “Cela a été long neuf mois et passer d’entraîneur adjoint à entraîneur-chef, puis responsable du recrutement, la saison, il est difficile de croire que c’est fini.”

Miller a été promu de son rôle d’entraîneur adjoint et de coordonnateur offensif à entraîneur-chef en avril. Miller, qui a également joué pour le Sun de 2005 à 2009, a déclaré à Capital News qu’il remercie le conseil d’administration et le groupe de direction de l’équipe d’avoir facilité la transition vers le rôle de chef.

“J’avais une très bonne base devant moi”, a déclaré Miller.

Miller a dit qu’il y avait trois parties de la saison qui l’avaient le plus impressionné : battre l’ancien champion de la Coupe canadienne Langley Rams à trois reprises au cours de la saison, aller à Windsor, en Ontario. battre les St.Clair Saints, invaincus et champions de la Conférence de football de l’Ontario (OFC), chez eux, et remporter la Coupe canadienne en battant le Regina Thunder, au Mosaic Stadium de Regina, devant les partisans de leur ville natale également.

“C’est plutôt cool de regarder en arrière et de réaliser non seulement la quantité de travail que nos gars ont fourni, mais le fait que nous avons battu toutes les autres équipes invaincues du pays”, a déclaré Miller.

Le Sun a également dû jouer plus de matchs que St. Clair et Regina parce que la British Columbia Football Conference est plus grande que l’OFC et la Prairie Football Conference (PFC).

Miller a également déclaré que c’était une expérience formidable et une atmosphère merveilleuse d’avoir la chance de jouer le match de championnat de la Coupe canadienne au stade Mosaic, domicile des Roughriders de la Saskatchewan de la LCF et domicile de la Coupe Grey de cette année.

Le match de championnat contre Regina s’est terminé sur le fil, la défensive du Sun devant s’arrêter tard pour assurer le premier titre national de l’équipe en 22 ans.

“Avec quatre ou cinq secondes à jouer dans le match à Regina, lorsque nos joueurs ont fait un tacle sur leur receveur pour solidifier le championnat”, a déclaré Miller. “Je n’ai jamais eu une telle sensation dans mon domaine.”

Maintenant, une semaine après avoir remporté le championnat, Miller a dit à l’équipe et à tous les membres de l’organisation de passer le reste de l’année à profiter de ce championnat, mais n’a pas suivi son propre conseil car il est déjà en voyage de recrutement pour l’équipe de l’année prochaine parce qu’il veut à nouveau remporter le championnat, mais cette fois devant les fans de sa ville natale.

«Mon cœur est fixé sur 2023, trouver comment répéter et gagner le titre national à Kelowna, devant nos partisans locaux», a déclaré Miller. “Ce serait la victoire ultime pour moi et pour l’organisation. Je veux ramener cette expérience que nous avons eue à Mosaic ici à Kelowna, dans l’Apple Bowl, devant tous nos amis et notre famille et m’assurer que nous avons l’opportunité de partager ce sentiment de championnat avec tout le monde dans l’Okanagan.

