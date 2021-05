Première à la télévision indienne de Mila Kunis Starrer «A Bad Mom’s Christmas» sur & flix | Actualités télévisées

Mumbai: Noël est une période magique pleine d’émerveillement, d’excitation et de joie. Un moment pour se faire des souvenirs impérissables en famille et entre amis. Mais connaissez-vous le secret de ce qui rend Noël si spécial? Les mamans travaillent 24 heures sur 24 pour cuisiner, emballer, décorer et magasiner pour la saison. Donc, si vous pensez que Noël est amusant, il est temps de vous mettre à leur place et de réfléchir à nouveau!

Au milieu de la morosité et du flix, la destination des plus grands succès hollywoodiens vous apporte la joie bien nécessaire avec la première télévisée indienne d’une comédie de Noël pas comme les autres, «A Bad Mom’s Christmas». En première ce dimanche 9 mai à 13h et 21h sur & flix, l’animateur familial sera également diffusé à 14h sur Zee Café et à 15h et 23h sur & PrivéHD.

Réalisé par le scénariste de « The Hangover » Jon Lucas, la bande dessinée met en vedette l’acteur talentueux connu pour ses performances dans des superproductions comme « Friends With Benefits » et « Ted », Mila Kunis avec l’acteur-chanteur Kristen Bell (Frozen, Forgetting Sarah Marshall ). Rempli de rires et d’humour burlesque, préparez-vous à #LeapForth dans la mère de toutes les vacances et regardez le chaos se dérouler sur vos écrans de télévision ce dimanche.

« A Bad Moms Christmas » suit nos trois femmes sous-estimées et surchargées alors qu’elles se rebellent contre les défis et les attentes du Super Bowl pour les mamans: Noël. Et si créer des vacances plus parfaites pour leurs familles n’était pas assez difficile, ils doivent faire tout cela tout en accueillant et en divertissant leurs propres mères. À la fin du voyage, voyez les trois mamans badass redéfinir comment rendre les vacances spéciales pour tous et découvrir une relation plus étroite avec leurs mères.

#LeapForth dans un monde aux possibilités illimitées et n’attrapez les plus grands blockbusters hollywoodiens que sur & flix!

Suivez-nous sur @AndFlixHD, @andflix et @AndFlix