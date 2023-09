Premier week-end de Jawan Box Office Collection : Shah Rukh Khan et le film Atlee rapporteront près de Rs 230 crores ? [Exclusive]

Shah Rukh Khan crée l’histoire avec Jawan. Il semble que le film rapportera à nouveau Rs 500 crores, comme Pathaan l’a fait en cinq jours chrono. Jawan, sorti le jeudi 7 septembre 2023, a rapporté Rs 129 crore dans le monde dès le premier jour. Il est largement supérieur à Pathaan. L’année du retour de Shah Rukh Khan s’avère historique à plus d’un titre. Il semble que les collections de Pathaan seront traversées d’ici dimanche soir si tel est le rythme du film. Jawan attire des foules immenses de la ceinture sud. La présence de grandes stars comme Nayanthara, Vijay Sethupathi et Priyamani a aidé le film. De plus, les cinéphiles du sud de l’Inde ont des fan clubs pour les techniciens. Le cinéaste Atlee et Anirudh Ravichander ont leurs propres fandoms.

Premier week-end de Jawan Box Office Collection : Shah Rukh Khan régnera

La plupart des experts commerciaux estiment que le film rapportera Rs 200 crores samedi et dimanche. C’est leur estimation mondiale. Le rythme des réservations est élevé en Inde. Plus de 70 à 80 000 billets sont réservés sur l’application Book My Show. L’analyste commercial et exposant Akshaye Rathi nous a déclaré : « Nous pouvons nous attendre à 60 crores de roupies en provenance de la ceinture hindi samedi. Dimanche, cela pourrait représenter environ 70 crores de roupies pour l’ensemble de l’Inde. Si vous ajoutez à cela 30 crores de roupies en provenance du marché étranger, Jawan est bien au-dessus. Rs 200 crores. De plus, la concurrence n’est pas très forte. Il n’y a que Warner Bros’ Nun, qui est un film d’horreur. Il semble que cela couvrira les Rs 500 crores de Pathaan en Inde d’ici quelques jours. Même Atul Mohan a déclaré que le week-end lui donnerait un énorme coup de pouce. « Il y a eu une baisse vendredi car c’était un jour ouvrable. Il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Jawan accélérera à partir de samedi matin », a déclaré Atul Mohan.

La manie Jawan dans toute l’Inde

Jawan a déjà franchi Rs 40 crores pour le deuxième jour. Le film est rempli d’action, d’émotion et de comédie. Les gens aiment aussi le message du film. Shah Rukh Khan dit aux gens de choisir judicieusement leurs dirigeants pour une nation meilleure. De nombreux membres des partis d’opposition en Inde ont partagé ce monologue sur les réseaux sociaux. Certains ont même transformé les photos de certains dirigeants sur l’affiche de Jawan. Les fan clubs de la star ont fait de la sortie de Jawan un événement festif dans le pays.