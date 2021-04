BREVARD COUNTY, Floride – L’ingéniosité est le petit hélicoptère martien qui pouvait et qui l’a fait.

Lundi, l’hélicoptère Ingenuity Mars de la NASA est devenu le premier avion de l’histoire à effectuer un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète.

« C’est vraiment un moment Wright Brothers. C’est le début d’un tout nouveau type d’exploration planétaire », a déclaré Steve Jurczyk, administrateur par intérim de la NASA, lors d’une conférence de presse.

« Nous ne savons pas exactement où l’ingéniosité nous mènera, mais les résultats d’aujourd’hui indiquent que le ciel – au moins sur Mars – n’est peut-être pas la limite. »

Parce que Mars n’a que 1% de l’atmosphère de la Terre, y voler est très difficile.

« Un hélicoptère pousse l’atmosphère pour générer de la portance. Lorsqu’il y a peu d’atmosphère, le système de rotation doit tourner très vite. En fait, il tourne à plus de 2 500 tours par minute pour le vol », a expliqué Mimi Aung, chef de projet d’Ingenuity.

Après qu’un problème avec son logiciel de vol ait retardé la mission historique la semaine dernière, Ingenuity a réussi à faire tourner ses pales à grande vitesse et à se lever à environ 10 pieds du sol, a plané pendant 30 secondes et a atterri.

«L’ingéniosité est la dernière d’une longue et riche tradition de projets de la NASA atteignant un objectif d’exploration spatiale autrefois jugé impossible», a déclaré Jurczyk.

‘Je ne pense pas que je pourrai jamais arrêter de le regarder’

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA ont répondu par des acclamations et des applaudissements à l’arrivée de la première photo, une image en noir et blanc de l’ombre d’Ingenuity alors qu’elle planait au-dessus de la surface martienne. Une série d’images couleur prises par le rover montrait l’atterrissage de l’hélicoptère.

Aung et son équipe travaillent depuis plus de six ans pour atteindre cet objectif.

«Ce matin, notre rêve est devenu réalité», a-t-elle déclaré.

Le moment historique a été capturé sur plusieurs caméras, y compris une caméra vidéo sur le rover Perseverance qui se tenait à côté. Aung a déclaré que regarder les images incroyables du vol lui avait donné la chair de poule.

« Cela ressemble à la façon dont nous avons testé dans notre chambre d’essai de simulateur spatial ici. Vol absolument magnifique. Je ne pense pas que je pourrai jamais arrêter de le regarder. »

Mais le vol n’a pas eu lieu sans un certain stress de la part des ingénieurs. En plus du retard du logiciel de vol qui a poussé l’expérience à lundi, ils ont dû attendre plus de trois heures pour voir si le vol était réussi.

«Nous opérons sur ce qu’on appelle« le temps de réception de la Terre »», déclare Robert Braun, directeur du JPL pour la science planétaire. « Ce que nous regardons sur le livestream, c’est le signal qui revient en temps réel de Mars. En réalité, l’hélicoptère aura volé de manière autonome plusieurs heures plus tôt. »

«Champ des frères Wright»

L’administrateur associé de la NASA pour la science, Thomas Zurbuchen, a annoncé le nom de l’aérodrome martien où le vol a eu lieu, une ode au couple de frères qui ont lancé le premier vol réussi ici sur Terre.

«Aujourd’hui, 117 ans après que les frères Wright aient réussi à effectuer le premier vol sur notre planète, l’hélicoptère Ingenuity de la NASA a réussi à réaliser cet exploit incroyable sur un autre monde», a déclaré Zurbuchen. «Bien que ces deux moments emblématiques de l’histoire de l’aviation puissent être séparés par le temps et 173 millions de kilomètres d’espace, ils seront désormais liés à jamais.

«En hommage aux deux fabricants de vélos innovants de Dayton, ce premier de nombreux aérodromes sur d’autres mondes sera désormais connu sous le nom de Wright Brothers Field, en reconnaissance de l’ingéniosité et de l’innovation qui continuent de propulser l’exploration», a-t-il déclaré.

L’ingéniosité est arrivée sur la planète rouge le 18 février attachée au dessous du rover martien Perseverance. Le vol d’Ingenuity est considéré comme une démonstration technologique et n’est pas essentiel à la science que fait Persévérance, notamment pour rechercher la vie microbienne ancienne sur Mars.

Au cours des prochains jours, l’équipe d’hélicoptères recevra et analysera toutes les données et images du test et formulera un plan pour le deuxième vol d’essai expérimental, prévu au plus tôt le 22 avril.

