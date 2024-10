Premier vaccin à ARNm contre l’infection à C. difficile développé sur un modèle animal

Crédit : CDC



Un nouveau vaccin donne l’espoir de traiter, voire de prévenir, l’infection à Clostridioides difficile, hautement contagieuse et difficile à traiter, plus communément connue sous le nom de C. difficile ou C. diff.

Dans des modèles animaux, ce premier vaccin à ARNm-LNP contre C. difficile s’est avéré protéger contre les premières infections à C. difficile et les infections récurrentes en induisant une réponse immunitaire robuste, en favorisant l’élimination des bactéries C. diff existantes de l’intestin et en surmontant même déficits de l’immunité de l’hôte pour protéger les animaux après une infection, selon des chercheurs de la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie et de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Les résultats, publié dans la revue Scienceouvrira la voie aux essais cliniques du vaccin.

C. difficile est une bactérie qui peut provoquer une infection accompagnée de symptômes allant de la diarrhée à des lésions mortelles du côlon. Il se propage rapidement via ses spores difficiles à tuer et infecte généralement les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants, ceux qui prennent des antibiotiques et souvent les patients des hôpitaux ou des maisons de retraite.

Le virus est également persistant : 30 à 40 % des personnes diagnostiquées avec une infection à C. difficile seront susceptibles de la contracter à nouveau. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre C. difficile et le principal traitement de l’infection est une longue cure d’antibiotiques. Cependant, comme les antibiotiques ciblent également les bactéries bénéfiques du microbiome intestinal, C. difficile profite souvent de leur absence pour libérer des toxines dans le côlon qui permettent à C. difficile de prospérer.

« Notre approche consistait à créer un vaccin multivalent à ARNm qui attaquerait simultanément plusieurs aspects du mode de vie complexe de C. diff sans affecter le microbiote normal », a déclaré le co-premier auteur Mohamad-Gabriel Alameh, Ph.D., professeur adjoint de pathologie et Médecine de laboratoire à Penn et chercheur principal principal à l’hôpital pour enfants de Philadelphie.

« Les antibiotiques ne sont pas toujours un moyen efficace de traiter avec succès des agents pathogènes très coriaces comme C. diff, et nous avons seulement commencé à gratter la surface du plein potentiel des vaccins à ARNm pour une multitude de maladies infectieuses. »

« Alors que la plupart des vaccins incitent le système immunitaire à créer des anticorps spécifiques, les vaccins à ARNm étaient un candidat parfait pour un vaccin contre C. difficile car ils peuvent être facilement conditionnés pour inciter le système immunitaire à faire plus d’une chose pour se protéger contre une bactérie », virus ou champignon », a déclaré l’auteur de l’étude et lauréat du prix Nobel, Drew Weissman, MD, Ph.D., professeur de la famille Roberts en recherche sur les vaccins à Penn, dont les travaux ont jeté les bases des premiers vaccins à ARNm au monde.

« C. diff peut persister sous de multiples formes dans l’intestin, y compris dans des biofilms et sous forme de spore incroyablement résistante, ce qui la rend particulièrement difficile à traiter », a déclaré Joseph P. Zackular, Ph.D., codirecteur du Center for Microbial médecine à CHOP et professeur adjoint de pathologie et de médecine de laboratoire à Penn.

« Ce travail montre comment la collaboration entre les chercheurs en vaccins et les scientifiques fondamentalistes peut transformer de nouvelles découvertes en thérapies potentielles plus rapidement que jamais. »

Les chercheurs ont utilisé la plateforme vaccinale à ARNm-LNP, la même plateforme qui nous a fourni les vaccins à ARNm très efficaces contre la COVID-19. Bien que de nombreux vaccins à ARNm étudiés soient destinés aux virus, cette technologie pionnière a des applications plus larges que d’autres modèles de vaccins, comme les vaccins inactivés.

Un vaccin efficace contre C. difficile marquerait un tournant dans la recherche thérapeutique contre C. diff, qui a eu du mal à faire des percées pour ce pathogène difficile. Les vaccins précédents, y compris un vaccin sans ARNm qui faisait l’objet d’essais cliniques en 2022, n’atteignaient pas le seuil de recherche pour être mis sur le marché.

« Les vaccins à ARNm-LNP nous ont fourni un nouvel outil pour lutter contre les infections bactériennes complexes, comme C. diff, qui deviennent de plus en plus problématiques avec la montée de la résistance aux antimicrobiens », a déclaré Alexa Semon, co-premier auteur de cette étude. et un doctorat. candidat à Penn.

Plus d’informations :

Mohamad-Gabriel Alameh et al, Un vaccin multivalent à ARNm-LNP protège contre l’infection à Clostridioides difficile, Science (2024). DOI : 10.1126/science.adn4955

Fourni par l’Université de Pennsylvanie