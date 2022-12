Premier trajet : BMW M Mixed Reality M2 est un simulateur de course réel

Des plates-formes VR contrôlées par le mouvement à Le simulateur de châssis R&D de 3 millions d’euros de Volvo, j’ai testé un large éventail de configurations de simulateur de course. Pourtant, aussi proches que les meilleurs arrivent à reproduire la sensation de conduite, tous sont juste en deçà de la vraie chose. Le dernier projet de la division M de course et de performance de BMW aborde ce problème dans la direction opposée, en introduisant un véritable coupé sport 2023 M2 à accélération, virage et glissement de puissance dans la simulation à l’aide de la technologie de réalité mixte.

J’ai pu tester le prototype M Mixed Reality M2 de BMW par un après-midi gris fin novembre à la M Driving Academy de la base aérienne de Fürstenfeldbruck, à seulement une demi-heure de route du siège du constructeur automobile à Munich. Pour la plupart, il ne s’agit que d’un 2023 M2 normal avec une livrée techno sombre. En ouvrant la portière, j’aperçois la grande nacelle de caméra stéréoscopique qui occupe la majeure partie du tableau de bord et le casque de réalité mixte qui m’attend sur le siège du conducteur.

Le casque est le Varjo XR-3, une unité de réalité mixte de niveau professionnel qui comprend un positionnement spatial 3D basé sur lidar, des caméras passthrough et un suivi des mains et des yeux. C’est la dernière version de la plate-forme XR-1 que Volvo a utilisée il y a quelques années pour tester la sécurité du conducteur, et c’est l’un des casques VR/MR les plus avancés que j’ai jamais attachés à mon melon. Le XR-3 a été légèrement modifié avec six petites sphères de positionnement qui améliorent encore la précision du suivi de la tête.

Alors que je m’installe dans les sièges baquets de course et que je fixe le harnais à quatre points, l’ingénieur de BMW m’explique qu’en combinant la réalité virtuelle avec la conduite réelle, l’équipe M adopte une approche à l’envers pour créer le simulateur le plus réaliste. Il y a aussi moins de mal des transports qu’avec une expérience entièrement virtuelle, car votre corps (en particulier, votre oreille interne) connaîtra la physique du monde réel. Il explique également qu’il a une pédale de frein à distance de son côté de la voiture – comme une voiture d’éducation du conducteur – mais a promis de ne l’utiliser qu’en cas d’urgence.

À travers les écrans du XR-3, ma vision est remplie d’une vidéo en direct du tableau de bord réel du M2 devant moi, avec mes vraies mains sur le volant très réel. C’est comme si quelqu’un avait remplacé mes yeux par les caméras du casque MR. C’est un peu bizarre, mais il n’y a pas de latence perceptible. On m’ordonne de passer en conduite et de me déplacer vers la ligne de départ.

Soudain, la vue à l’extérieur de la voiture change. Le ciel gris et la piste d’atterrissage vide sur lesquels je m’étais aligné disparaissent et ils sont remplacés par une piste de course futuriste avec un paysage urbain nocturne cyberpunk au loin. Lorsque je bouge la tête, le monde virtuel se déplace parfaitement en synchronisation ; Je peux même me pencher en avant ou incliner la tête pour regarder autour du toit le ciel nocturne – du moins, dans la mesure où le harnais me le permet. Mes vraies mains et le. Le tableau de bord de M2 ​​est toujours là – c’est la partie mixte de cette réalité – mais au-delà s’étend un parcours éclairé au néon, marqué par de hautes barrières lumineuses. Le grand module de caméra, je remarque, a également apparemment disparu.

Mon copilote explique que le circuit allongé en forme de huit s’intègre parfaitement dans la piste pavée – qu’ils ont arpentée et GPS-marqué avec un drone au début de l’événement, un peu comme vous marqueriez les limites de sécurité de la réalité virtuelle à l’échelle de la pièce à la maison. Le système utilise une combinaison de suivi de la caméra et de la tête laser, des données d’accéléromètre de précision et du GPS, ainsi que des données extraites du réseau de capteurs embarqués du M2, pour aligner avec précision la position du véhicule et mon champ de vision augmenté.

Ensuite, c’est “à vos marques, prêts, partez !” car on me demande de faire un tour lent pour me familiariser avec le système. Au moment où je commence à rouler, toutes les bizarreries de la réalité mixte disparaissent et je suis immergé dans la simulation. La mémoire musculaire prend le dessus alors que je pilote le M2 en douceur dans le paysage du jeu vidéo. BMW a ajouté un peu de gamification Mario Kart au parcours avec des jetons de cocarde BMW à collecter pour améliorer mon score et de grandes barrières numériques rouges à éviter. C’est marrant.

Bien sûr, il y a des limites à la technologie. Il ne peut pas créer de cambrures ou de changements d’élévation là où il n’y en a pas – un grand parking ne ressemblera jamais aux carrousels inclinés du Nürburgring ou au tire-bouchon de Laguna Seca. Ainsi, les deux fois où cette technologie a été démontrée aux journalistes, il s’agissait de simulations plates sur des pistes lisses. L’inverse est également vrai : s’il y a une bosse ou un nid-de-poule sur la surface de conduite réelle, vous le sentirez – et si une flaque d’eau ou une nappe d’huile se forme ou qu’un chevreuil se précipite dans la zone de conduite, vous ne le verrez pas entrer dans la zone de conduite. simulation, c’est pourquoi le copilote humain et sa pédale de frein d’urgence sont là.

Plus tard, les ingénieurs de BMW expliquent avec enthousiasme leur vision de l’utilisation de la technologie développée dans le prototype M Mixed Reality pour enseigner les techniques de performance des conducteurs novices ou pour permettre aux passionnés occasionnels de tester les limites réelles d’une voiture comme la M2 sans craindre de la mettre dans un mur ou en l’enroulant autour d’un poteau.

Les conducteurs experts peuvent également bénéficier de la conduite en réalité mixte. Disons qu’il y a un segment délicat sur le Nürburgring que vous voulez pratiquer. Chargez-le sur un patin de dérapage et frappez-le encore et encore sans avoir besoin de terminer l’intégralité de la Nordschleife entre les tentatives. Vous pourriez passer la journée à faire de l’autocross avec un parcours différent, chaque course sans avoir à disposer ou à ramasser des dizaines de cônes.

A mon deuxième tour, je pousse la vitesse un peu plus loin et l’illusion reste intacte. La voiture se déplace avec précision sur le parcours simulé, suivant naturellement mes entrées et correspondant parfaitement à la sensation du siège du pantalon. Seul le poids du casque me rappelle que je n’ai pas été transporté comme par magie à l’intérieur d’un jeu de course d’arcade.

Le prototype BMW M Mixed Reality est très amusant, mais pour l’instant, il ne s’agit que d’une plate-forme de développement sans intention de produire ou d’offrir la technologie aux propriétaires de voitures M. À la fin de ma séance, tout ce que je veux vraiment, c’est un tour de plus.