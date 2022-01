Premier traitement oral Covid approuvé dans l’UE

La pilule de Pfizer a été recommandée pour les patients cliniquement vulnérables

L’Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son approbation conditionnelle à la pilule Covid-19 de Pfizer, au milieu de la propagation continue de la variante Omicron du virus dans la région.

Annonçant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle (AMC) du traitement, l’EMA a déclaré que Paxlovid a été recommandé « pour le traitement du Covid-19 chez les adultes qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru que la maladie devienne grave.”

Le mécanisme de la CMA, note l’EMA, est utilisé pour accélérer le processus d’autorisation des médicaments »pendant les urgences de santé publique.”

LIRE LA SUITE: L’UE donne son feu vert à de nouveaux traitements Covid

Le régulateur a ajouté que Paxlovid est devenu «le premier médicament antiviral à administrer par voie orale recommandé dans l’UE pour traiter le Covid-19.”

L’approbation de Paxlovid fait suite à l’autorisation en décembre du traitement par anticorps Xevudy, produit par GlaxoSmithKline et Vir Biotechnology, ainsi que Kineret par la société suédoise Sobi, qui était à l’origine un médicament contre l’arthrite mais est capable de « réduire« Inflammation liée au Covid.

Le concurrent de Paxlovid, le Lagevrio (molnupiravir) de Merck, reste à l’étude par l’EMA, car son efficacité s’est avérée plus faible que prévu.

Paxlovid et molnupiravir ont reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis en décembre de l’année dernière.

