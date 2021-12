Premier traitement de pilule Covid-19 approuvé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis – RT USA News

Les comprimés Paxlovid de Pfizer contre le Covid ont reçu une autorisation d’utilisation d’urgence de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Premier traitement médicamenteux de ce type, il peut être prescrit aux patients à haut risque âgés de 12 ans et plus.

« L’autorisation d’aujourd’hui introduit le premier traitement pour [Covid]-19 qui se présente sous la forme d’une pilule qui est prise par voie orale – un grand pas en avant dans la lutte contre cette pandémie mondiale », a déclaré le Dr Patrizia Cavazzoni, directeur du Center for Drug Evaluation and Research de la FDA.

La combinaison de nirmatrelvir et de ritonavir conditionnée pour une utilisation orale sera disponible pour traiter le Covid-19 léger à modéré chez les personnes dont le test est positif et qui sont à « risque élevé de progression vers sévère » maladie, y compris l’hospitalisation ou le décès, a annoncé mercredi la FDA.













Le médicament est disponible uniquement sur ordonnance et doit être pris dès que possible après le diagnostic et dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes. Cependant, il n’est pas autorisé en prévention pré-exposition ou post-exposition et n’est pas non plus considéré comme un substitut à la vaccination.

Selon l’agence, le traitement ne doit pas durer plus de cinq jours et consiste en trois comprimés : deux comprimés de nirmatrelvir et un de ritonavir pris deux fois par jour. Le nirmatrelvir est destiné à arrêter la réplication du virus et le ritonavir ralentit la dégradation du premier médicament pour lui permettre de durer plus longtemps.

Alors qu’il y a « pas d’alternatives adéquates, approuvées et disponibles » à Paxlovid, la FDA avertit qu’il existe des effets secondaires possibles. En plus d’un risque de « altération du goût, diarrhée, hypertension artérielle et douleurs musculaires », il y a un potentiel pour « important » interactions médicamenteuses avec certains médicaments anti-VIH. Paxlovid est également déconseillé aux personnes souffrant d’insuffisance hépatique et rénale, car le ritonavir peut endommager le foie. La FDA a publié une liste complète des interactions médicamenteuses potentielles dans un guide destiné aux prestataires de soins de santé.

L’approbation est basée sur un essai clinique en double aveugle sur des patients qui n’avaient pas été vaccinés ou qui avaient contracté le Covid-19 auparavant. Selon l’étude, Paxlovid a réduit de 88 % les hospitalisations ou les décès liés au Covid par rapport au placebo.

La Maison Blanche a déjà annoncé avoir acheté 10 millions de doses du traitement Paxlovid, ainsi que trois millions de doses de Lagrevio de Merck, une pilule à base de molnupiravir, qui devrait également obtenir le feu vert de la FDA cette semaine.