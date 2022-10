Premier tour; récapitule chaque match dans la région de Suburban Life – Shaw Local

Canton de Lyon 26, Naperville Central 17 : Ryan Jackson a lancé deux passes de touché pour donner à Lyon une avance à la mi-temps, et son botté de dégagement tardif a aidé Lyon à retenir Naperville Central 26-17 lors du match de premier tour de classe 8A de vendredi.

York 31, Oswego Est 10 : Jake Melion a couru pour 128 verges et trois touchés, York a tenu Oswego East à trois premiers essais jusqu’à son dernier essai, et les Dukes ont battu les Wolves 31-10 pour la première victoire de York en séries éliminatoires depuis 2010.

Nazareth 48, Glenbard Sud 22 : La recrue du Wisconsin Justin Taylor s’est précipitée pour deux longs touchés et le deuxième Logan Malachuk a également couru pour deux touchés, alors que Nazareth a remporté une victoire de 48-22 contre Glenbard South dans un match de premier tour de classe 5A.

Minooka 16, Glenbard Est 14 : Joey Partridge s’est précipité pour 130 verges en 32 courses, et Minooka s’est appuyé sur cette course difficile et une défense solide pour une victoire de 16-14 au premier tour de classe 8A à Glenbard East vendredi.

Saint François 63, Marengo 0 : St. Francis a marqué sur ses neuf premières possessions et a battu Marengo 63-0 lors de leur match éliminatoire de première ronde de classe 4A vendredi soir. Alessio Milivojevic a complété 8 passes sur 10 pour 272 verges et cinq touchés en première mi-temps.

Wheaton Nord 35, Willowbrook 14 : Karsten Libby a réussi deux des trois interceptions de Wheaton North, une qu’il a renvoyée pour un touché, et le quart-arrière Max Howser a attrapé un touché alors que le champion en titre de l’État de classe 7A, les Falcons, a commencé sa défense du titre avec une victoire de 35-14 sur Willowbrook.

Palatin 31, Downers Grove Sud 23 : Palatine a proposé de gros jeux des deux côtés du football vendredi pour vaincre Downers Grove South 31-23.

Providence 17, Académie Wheaton 3 : La passe de touché de 58 verges de Lucas Proudfoot au junior Alex Gibson a mis Providence au tableau vendredi et la défense a maintenu la Wheaton Academy à trois points dans une victoire de 17-3 dans un match de premier tour de classe 4A.

IC Catholic Prep 63, Roi 0 : KJ Parker a capté deux passes de touché de Dennis Mandala et a retourné un échappé pour un troisième touché, et Dominick Hulak et Malik Gray ont couru pour les touchés pour les Knights (9-1) dans un match de premier tour de classe 3A.

Kaneland 35, Riverside-Brookfield 14: Troyer Carlson s’est précipité pour un touché et en a lancé trois autres pour mener Kaneland à une victoire de 35-14 sur Riverside-Brookfield lors du match de premier tour de classe 6A de vendredi à Maple Park.