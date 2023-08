Premier tour de la Carabao Cup : Wrexham contre Wigan, Gillingham contre Southampton – en direct

il y a 8 mois 15.02 HAE Stockport a pris les devants à Sheffield Wednesday, avec Paddy Madden, le talisman obtenant le but. La Ligue 2 mène le championnat, tout comme à Gillingham, où un but d’Ashley Nadesan a un but à Southampton. Paddy Madden met Stockport en tête contre Sheffield mercredi. Photo : Every Second Media/Shutterstock

il y a 10 mois 15h00 HAE Wrexham sur le terrain, et c’est une soirée plutôt décente entre les montagnes galloises et la basse vallée de la Dee. Pas de James McClean pour l’équipe locale, probablement car il vient d’être acheté à Wigan.



il y a 15 mois 14h55 HAE C’est la mi-temps dans ce match entre Huddersfield et Middlesbrough, toujours 1-1, comme à l’Hippodrome, les équipes se préparent au coup d’envoi.

il y a 16 mois 14h54 HAE Derby 0 Blackpool 1 (Jake Beesley 7

Preston North End 0 Salford City 1 (Connor McLennan 5)



il y a 18 mois 14h53 HAE Nouvelles du derby de Herts : Watford mène 1-0 à Stevenage, Vakoun Bayo en profite. Vakoun Bayo marque l’ouverture du score pour Watford. Photographie : Marc Atkins/Getty Images

il y a 19 mois 14h51 HAE Hull City mène Doncaster dans le derby M18 – Oscar Estupinan est intervenu.



il y a 21 mois 14h49 HAE Le club de crise Reading gagne à Millwallavec Kelvin Ehibhatiomhan galopant à travers une défense Lions plutôt statue.



il y a 24 mois 14h47 HAE Quelques buts, avec Peterborough menant Swindon à domicile et Swansea 1-0 sur Northampton. Les buteurs sont respectivement Joel Randall et Joel Piroe.



il y a 25 mois 14h45 HAE Phil Parkinson, le patron de Wrexham, a parlé avant ce qu’il considère comme « une bataille intéressante ». Son homologue est Shaun Maloney, un autre héros de Wigan Wembley d’il y a dix ans. Le battage médiatique autour de Wrexham est tel que Sky interviewe le vicaire local, qui dit qu’il a eu un groupe d’Américains visitant son église. Vous pouvez désormais faire une visite guidée de Wrexham – une phrase qui semblait improbable en 2019.



il y a 36 mois 14h34 HAE Voici vos équipes Wrexham v Wigan pour ce coup d’envoi à 20h. Wrexham : Howard, Forde, O’Connell, Tozer, Cleworth, McFadzean, Jones, Young, Davies, Palmer, Bickerstaff. Sous-titres : McAlinden, Foster, Waters, Dalby, Mendy, Cannon, O’Connor, Barnett, Lee. Wigan : Tickle, Watts, Hughes, Morrison, Pearce, Matthew Smith, Adeeko, Humphrys, Balagizi, McManaman, Sze. Sous-titres : Wyke, Aasgaard, Amos, Lang, Scott Smith, Brennan, Robinson, Adams, McHugh. NOUVELLES DE L’ÉQUIPE | Wrexham contre Wigan Athletic 🔘Jake Bickerstaff et Ollie Palmer mènent la file 🔘Mark Howard commence dans le but 🔴⚪️ #WxmAFC pic.twitter.com/PFuMKH0Dxe — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) 8 août 2023 Pour les Latics, Callum McManaman, héros de leur victoire en finale de la FA Cup en 2013, joue, dans son troisième passage au club. Un joueur extrêmement talentueux de retour dans le jeu après environ 12 mois d’absence.



il y a 42 mois 14h28 HAE Ces coups d’envoi de 7h30 sont imminents. Mansfield contre Grimsby (KO 7.30)

Comté de Newport contre Charlton (KO 7.30)

Peterborough contre Swindon (KO 7.30)

Swansea contre Northampton (KO 7.30)



il y a 43 mois 14h27 HAE Gillingham : Morris, Alexander, Ogie, Ehmer, McKenzie, Clark, Lapslie, Coleman, Jefferies, Clarke, Nadesan. Sous-titres : Jonathan Williams, Nichols, Malone, Turner, Gbode, Chambers, Gale. Southampton : McCarthy, Bree, Lyanco, Charles, Perraud, Meghoma, Stuart Armstrong, Djenepo, Amo-Ameyaw, Mara, Adams. Sous-titres : Stephens, Aribo, Onuachu, Lumley, Edozie, Alcaraz, Doyle, Dibling, Ballard. Pas de Roméo Lavia, qui était sur le banc des Saints à Hillsborough, et pas de Ward-Prowse non plus. Che Adams démarre devant, Charly Alcaraz sur le banc. Pas de Will Smallbone non plus. Cela ajoute jusqu’à 11 changements.

il y a 49 min 14h21 HAE Et c’est maintenant 1-1, Boro a égalisél’effort de Sammy Silvera frappe les deux poteaux et se niche dans le coin pour niveler les choses. Sammy Silvera le nivelle pour Boro à Huddersfield. Photographie : Richard Sellers/Getty Images

il y a 50 m 14h20 HAE Tout se passe dans ce match Huddersfield contre Middlesbrough: Jaheim Headley a été expulsé pour une faute professionnelle, faute du dernier homme sur Hayden Hackney.



il y a 52 mois 14h18 HAE Un rappel, ou peut-être une nouvelle, est que le tirage est divisé en sections nord et sud du tirage. Personne n’a autant de chemin à parcourir. Il n’y a pas de rediffusions dans la Coupe Carabao et un vainqueur de l’égalité sera déterminé dans la nuit. Si le match est nul au bout de 90 minutes, le match passera immédiatement aux tirs au but sans prolongation. Nous pouvons cependant voir tout ce temps ajouté à l’EFL et au Community Shield présentés ce week-end. Cela semble ici pour rester. Pour l’instant, en tout cas.



il y a 1h 14.06 HAE Et il y a même de la place pour un début Célébration de Warnock alors que Kian Harratt a ouvert le score pour Huddersfield contre Boro.



il y a 1h 13h58 HAE Le premier coup d’envoi de ce soir est Huddersfield contre MiddlesbroughNeil Warnock prenant le club qu’il dirigeait lors de la saison 2020-21, son dernier emploi en fait jusqu’à son retour à Huddersfield plus tôt cette année.



Wrexham contre Wigan (KO 8.00)