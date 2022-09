Premier “test majeur” du roi Charles : punissez ou protégez Harry en snobant ses enfants et ceux de Meghan Markle, selon un expert

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry et Meghan Markle n’étant plus classés comme membres actifs de la famille royale, l’argument en faveur de ses attributions “d’Altesse Royale” pour Archie et Lilibet est sans objet.

Cependant, l’utilisation de Prince et Princess est très en suspens, des titres qui devraient être automatiquement attribués aux petits-enfants du monarque régnant actuel, selon l’expert royal Duncan Larcombe.

“C’est le tampon officiel qui compte et si le roi s’oppose à ce qu’ils utilisent leurs titres de prince et de princesse, alors il ne peut le faire que pour punir Harry et Meghan”, a déclaré Larcombe à Fox News Digital.

Larcombe, qui trouve étrange qu’une annonce officielle n’ait pas encore été faite par le roi ou le palais de Buckingham, dit qu’une décision pourrait intervenir d’un jour à l’autre, probablement cette semaine.

Cependant, ce qui se passe dans l’intervalle est essentiellement un jeu d’échecs désordonné et potentiellement stratégique.

Celui qui bouge en premier forcera son adversaire, un membre de la famille, soit à acquiescer, soit à monter la mise.

“Je pense peut-être à ce que nous voyons du palais, et je ne dis pas encore que c’est leur nouvelle stratégie, mais cela commence à ressembler à une stratégie : le roi Charles déclare son amour, réaffirme son amour pour Harry et mentionne Meghan en nom dans son tout premier discours – une énorme, énorme branche d’olivier. William tend la main vers son frère, et bas et voici, les “Fab Four” sont réunis, bien que temporairement dans le chagrin. Mais cela se sent certainement dans ce pays maintenant que Harry et Meghan rentrent vraisemblablement chez eux, on a l’impression que tout dépend vraiment de leur prochain mouvement. La balle est dans leur camp.”

Le duc et la duchesse de Sussex, qui n’ont pas été photographiés depuis les funérailles de la reine il y a près d’une semaine, ont de multiples projets, dont le podcast de Meghan, qu’elle a reporté en raison du décès de la reine, et le livre révélateur de Harry, qui mettent en péril la relation future. ils ont avec la monarchie.

“C’est peut-être la raison pour laquelle il n’y a pas encore eu de clarification – il se peut que le roi Charles attende de voir, par exemple, comment ils se comportent maintenant que la branche d’olivier leur a été montrée … Il se peut qu’ils doivent gagnez cela en ne détruisant pas la famille royale dans une autobiographie planifiée par Harry », déclare Larcombe.

Le couple, qui réside désormais en Californie, “construit une marque”, explique l’expert royal. “La marque se concentre presque entièrement sur leur lien avec la famille royale britannique. Donc ça fait une énorme différence, commercialement, étant donné qu’ils sont après le plus offrant, avec la plupart de leurs entreprises… si c’est Meghan Markle dont la fille Lilibet est princesse. ”

Et alors que les enfants semblent innocents maintenant à seulement 3 et 1 ans, injustement touchés par la plus grande agitation de leur famille déjà tumultueuse, qui peut dire ce qui pourrait arriver à l’avenir ?

“Imaginez 15, 20 ans, et vous avez la princesse (Lilibet) et le prince Archie qui chargent autour de Los Angeles, n’ayant jamais vraiment participé de manière significative à la vie royale, et pourtant parce qu’ils sont prince et princesse : ce qu’ils font, ce qu’ils font, avec qui ils traînent, aura un impact sur la réputation de la famille au sens large », déclare Larcombe.

“Ce sont des enfants mignons et câlins maintenant, mais Dieu sait ce qui pourrait arriver. Je ne dis pas qu’Archie et Lilibet vont être scandaleux. Je dis simplement qu’il y a un risque d’avoir un prince et une princesse très médiatisés. parce qu’ils sont membres de la famille royale alors qu’ils n’en font en aucun cas partie, ni forme, ni forme, à part qu’ils sont simplement liés à la famille royale britannique.”

Alors que le roi Charles III ne sera officiellement couronné que l’été prochain, cela pourrait être son “premier test majeur” en tant que nouveau monarque britannique, selon Larcombe.

“Il doit essayer de faire tout ce qu’il peut pour que le public, lorsqu’il écoute Harry et Meghan se plaindre, qu’il ne soit pas, à certains égards, considéré comme le méchant, mais comme le père qui a essayé, mais à cause de son position, il a les mains liées.”

Le prince Harry et Meghan se sont exprimés ouvertement, donnant des interviews sur les mauvais traitements qui les ont amenés à se retirer de leurs fonctions royales. Et tandis que Larcombe dit que le roi « ne dira presque certainement jamais publiquement » la raison de tout ce qu’il décide, « il doit faire quelque chose ».

« Le roi Charles essaie-t-il de punir son fils ? Peut-être », dit Larcombe. “Je dirais que ce que le roi Charles essaie de faire est uniquement de protéger la monarchie dont il vient de devenir le chef. Il s’agit de protéger la monarchie contre l’utilisation par des personnes qui ne travaillent pas ou ne consacrent pas leur vie à la devoir d’être un roi, mais gagnez beaucoup d’argent – ​​des fortunes – grâce au commerce de la marque royale. Est-ce donc une punition ou une protection? Probablement les deux.