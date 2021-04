Sony a réussi à garder un couvercle relativement serré sur les fuites entourant sa prochaine bande de smartphones, mais le 14 avril, la société a officiellement retiré les enveloppes de son nouveau produit phare – le Xperia 1 III, son premier mid-ranger 5G – le Xperia 10 III – et peut-être le plus surprenant de tous, le Xperia 5 III.

Le Xperia 1 III était l’entrée la plus discutée dans le portefeuille Xperia 2021 de Sony avant son lancement, avec de nombreuses fuites laissant glisser le type de caméra et de matériel d’affichage qu’il apporterait à la table; le Xperia 5 III, quant à lui, distille une grande partie de la technologie offerte par le 1 III dans un facteur de forme plus compact (bien qu’il ne soit pas un appareil Xperia Compact), tandis que le Xperia 10 III exploite un chipset Qualcomm Snapdragon 690 pour apporter celui de Sony. milieu des rangers dans l’ère 5G.

Sony Xperia 1 III

Commençons par le nouveau top-dog mobile de Sony. En un coup d’œil, il arbore un design presque identique à son prédécesseur; un arrangement de triple caméra offset à l’arrière, un sandwich étroit de verre entouré d’un cadre en métal et de lunettes qui permettent une caméra frontale sans avoir besoin d’une encoche ou d’un perforateur, mais regardez un peu plus dur et il y a des indices que ce téléphone apporte plus à la table que le modèle de l’année dernière.

Il – et le Xperia 5 III – sont toujours conçus pour plaire aux mêmes consommateurs cibles que Sony a recherché ces dernières années (photographes, cinéphiles, joueurs mobiles, cinéastes et audiophiles) et cela est évident dans les domaines sur lesquels les deux appareils se concentrent. au.

Les deux principales caractéristiques du Xperia 1 III sont son écran et son appareil photo. Sony est le seul grand nom à distribuer des smartphones avec des écrans 4K à l’heure actuelle et bien que cela seul soit un exploit en soi, la société continue de repousser les limites, en remédiant à l’une des plus grandes lacunes du Xperia 1 II en dotant le Mark III d’un 6,5 pouces. Panneau OLED 4K HDR ‘CinemaWide’ qui offre un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz.

L’année dernière, Sony a demandé aux consommateurs de choisir entre la qualité 4K du Xperia 1 II ou le taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz du Xperia 5 II, cette année, il vous suffit de décider de la taille et de la résolution de l’écran.

Bien qu’il existe une multitude de technologies proposées par le Xperia 1 III, sa caméra est un autre domaine d’innovation prometteuse, avec une configuration de capteur arrière triple 12Mp, prise en charge par un capteur « 3D iToF » pour la perception de la profondeur et pour aider à la mise au point.

Alors que la configuration de la triple caméra de l’année dernière permettait un zoom téléobjectif ultra-large et 3x, aux côtés du vivaneau principal, cette année, Sony a mis à niveau le capteur télé en un module périscopique, mais pas seulement, en lui donnant la possibilité de basculer entre un 70 mm et un 105 mm. gamme focale, ce qui signifie une plus grande polyvalence que beaucoup de ses concurrents, sans compromettre la qualité d’image.

En tant que produit phare, le téléphone est sans surprise alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 888, 12 Go de RAM, des packs en 5G, une batterie de 4500 mAh à charge rapide de 30 W (plus grande que l’un de ses prédécesseurs) et une paire de haut-parleurs stéréo de «40% plus puissant que son prédécesseur « grâce à une nouvelle structure de boîtier de haut-parleur et il y a aussi une prise casque 3,5 mm.

Pour un aperçu complet des nouvelles spécifications et fonctionnalités du téléphone, consultez notre fonctionnalité dédiée Xperia 1 III pour plus d’informations.

Sony Xperia 5 III

Alors que l’arrivée des Xperia 1 III et 10 III s’inscrit dans la fenêtre de lancement prévue que la société a établie, sur la base des entrées précédentes de son actualisation mobile annuelle, le Xperia 5 III a apparemment sauté le pistolet – faisant ses débuts seulement six mois après la mise en vente de son prédécesseur. .

Bien que le Xperia Compact ne se soit pas encore matérialisé officiellement, le Xperia 5 III distille avec compétence une grande partie de l’ADN du Xperia 1 III dans une empreinte plus conviviale pour la paume et la poche qui plaira à ceux qui préfèrent un combiné plus petit qui ne le fait pas. t compromis sur la qualité, les capacités ou les performances (pensez à l’iPhone 12 Mini ou au Samsung Galaxy S21).

Vous obtenez la même configuration de triple caméra arrière, avec son capteur téléobjectif variable de 70 mm / 105 mm, la même puce Snapdragon 888 de niveau phare, des visuels 120 Hz ultra-fluides, une batterie 4500 mAh avec une charge rapide de 30 W et 5G.

Le plus petit écran de 6,1 pouces 21: 9 évite la résolution 4K pour une expérience de visualisation Full HD + plus conservatrice, le capteur 3D iToF est absent du dos du téléphone – rétrogradant l’autofocus en temps réel du Xperia 1 III à simplement « continu » sur le 5 III et c’est à peu près tout ce que vous sacrifiez en passant du 1 III au 5 III.

Sony Xperia 10 III

L’année dernière, le Xperia 10 II s’est taillé une place sur le marché bondé du milieu de gamme en offrant une combinaison unique de fonctionnalités que ses concurrents n’ont tout simplement pas. Un écran OLED 21: 9, une résistance à la poussière et à l’eau IP65 / 68 et une prise casque 3,5 mm étaient (et sont toujours) un sous-ensemble unique de fonctionnalités, en particulier pour un appareil de milieu de gamme.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que, à toutes fins utiles, Sony ait simplement remplacé le chipset par un SoC Qualcomm Snapdragon 690 – qui apporte la prise en charge de la 5G – et a ajouté la prise en charge du HDR à l’expérience de visionnage. Au-delà de cela, sur papier, le Xperia 10 III semble être assez proche d’un sosie pour son précurseur 2020.

Sony a, bien sûr, amélioré l’expérience logicielle avec des améliorations audio et autres, ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités de caméra, qui ne se trouvaient auparavant que sur les produits phares de la société pour adoucir le pot. Comme le Xperia 10 de l’année dernière et les frères et sœurs de lancement du Mark III, le téléphone arbore également une prise casque de 3,5 mm.

Prix ​​et disponibilité

Plutôt frustrant, bien que l’annonce du 14 avril de la société ait donné aux fans une multitude de smartphones Xperia sur lesquels baver, il n’y a pas grand-chose d’autre que nous pouvons vous dire pour le moment sur le moment où les consommateurs peuvent obtenir ces appareils au-delà du « début de l’été »; avec des prix également encore inconnus.

À titre de comparaison, le Xperia 1 II de l’année dernière a été lancé au Royaume-Uni à 1099 £, le Xperia 5 II coûtait 799 £ au lancement et le Xperia 10 II (qui manquait de 5G) coûtait 319 £.