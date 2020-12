Le ZTE Axon 20 5G a été annoncé en septembre et est disponible à l’achat en Chine depuis un certain temps maintenant. Le smartphone reste unique avec sa caméra frontale sous écran et maintenant tout le monde pourra en faire l’expérience au fur et à mesure que l’entreprise le rend disponible dans le monde entier.

ZTE ouvre des réservations pour le téléphone, il vous suffit de taper votre adresse e-mail pour réserver une unité car le fabricant dit qu’il y aura des quantités limitées au début. Les premières expéditions réelles commenceront à partir du 21 décembre.

Voici une liste des premiers marchés pour obtenir le téléphone en dehors de la Chine:

Royaume-Uni

Union européenne

Japon

Corée du Sud

Thaïlande

Malaisie

Philippines

Emirats Arabes Unis

Ukraine

Arabie Saoudite

Afrique du Sud

Malheureusement, les prix n’ont pas encore été révélés sur le site Web officiel mondial de la société. Nous en entendrons probablement plus à ce sujet et une éventuelle expansion du marché dans les prochains jours.