Premier syndicat de développeurs de jeux de l’Ontario formé chez Joydrop, la majorité des employés qui ont voté auraient été licenciés

Le premier syndicat de développeurs de jeux en Ontario a été formé par le personnel de Joydrop, mais la majorité des employés ont voté pour être licenciés deux jours ouvrables après la victoire.

Joydrop est la marque de jeux vidéo de l’agence de services Mikutech basée à Londres, fondée en 2013 par Mark Mikulec. Elle est spécialisée dans les services de travail à façon, notamment le portage et le co-développement, et a travaillé avec des sociétés telles que Gearbox, Skybound et Armor Games Studios.

L’ancien employé Stephan Reilly raconte GamesIndustry.biz que 16 des 17 membres ont voté en faveur de la syndicalisation chez Joydrop. La période de vote s’est terminée le 19 décembre 2023. Selon Reilly, Mikulec a ensuite procédé au licenciement de 14 des personnes ayant voté.

Reilly affirme que les développeurs ont été licenciés lors d’un appel Zoom le 8 janvier 2024, soit le jour où les développeurs devaient reprendre le travail après les vacances. L’équipe aurait été prévenue la veille, la réunion étant décrite comme une « réunion du Nouvel An » et qu’elle se tiendrait en ligne car l’entreprise était en train de « mettre à jour et de réinitialiser » [its] « Nouvelles politiques de sécurité ».

Une fois l’appel lancé, Reilly a déclaré que le personnel avait été informé que leur emploi était résilié, la direction invoquant « de faibles ventes » comme raison.

Reilly affirme qu’après son licenciement, il a été contacté par un développeur qui a déclaré que Mikulec aurait demandé à « être embauché pour [his] ancien poste ». Reilly ajoute qu’il n’était pas « clair si c’était chez Joydrop ou dans une nouvelle entreprise ».

GamesIndustry.biz a contacté Mikutech pour obtenir des éclaircissements et des commentaires supplémentaires.

Mikutech fait désormais face à trois accusations de pratiques déloyales de travail devant la Commission du travail de l’Ontario. Les Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce du Canada représentent les travailleurs.

Si l’UFCW et les trois employés syndiqués restants parviennent à une convention collective avec Joydrop, ce serait la première convention collective réussie d’un développeur de jeux au Canada.

Avant la résiliation, Joydrop avait remporté une subvention de Tech Alliance de 40 000 $ en novembre 2023 et était en train de recevoir des subventions d’Ontario Créatif et du Fonds des médias du Canada que « plusieurs » des personnes résiliées ont aidé à compiler l’été dernier.

Reilly a déclaré que le coordonnateur du programme de Téléfilm Canada, Aaron Nguyen, avait indiqué aux développeurs par courriel qu’ils « discutaient en interne » pour savoir si les accusations de pratiques de travail déloyales affecteraient la capacité de Joydrop à recevoir les subventions du FMC.

« Faire exploser toute votre équipe n’a aucun sens pour moi si votre objectif est de créer des jeux, et en tant que pseudo-responsable de la conception de jeux chez Joydrop sur notre propriété intellectuelle interne, c’était une situation idéale », explique Reilly.

« Nous avions des millions de dollars de subventions sur le point d’arriver, nous avions un éditeur qui était très intéressé, nous avions l’intérêt des investisseurs, nous venions de remporter une subvention Tech Alliance de 40 000 $, notre équipe travaillait très bien ensemble et prenait son rythme.

« C’était la situation parfaite pour quelqu’un qui veut créer des jeux. Ce qui me fait penser que ce n’est tout simplement pas ce que Mark voulait, il voulait autre chose. »