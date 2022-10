Premier sur CNN: le sénateur démocrate avertit la Fed qu’il est “insensé” de continuer à relever les taux d’intérêt

New York

Le sénateur du Colorado, John Hickenlooper, supplie la Réserve fédérale de suspendre son attaque incessante contre l’inflation écrasante avant qu’elle ne fasse plus de mal que de bien.

« Une inflation élevée nécessite une réponse. Mais le souci est que la Fed en fait trop, trop tôt », a écrit Hickenlooper dans une lettre jeudi au président de la Fed, Jerome Powell. “Nous devrions attendre de voir les effets sur l’économie et comment ces changements sont absorbés.”

La lettre, d’abord partagée avec CNN, est le dernier effort des démocrates du Sénat pour persuader la banque centrale de cesser de freiner l’économie. Hickenlooper note que les hausses de taux d’intérêt sont “l’outil le plus brutal” de la Fed et que les responsables ont déjà “manié ce marteau à plusieurs reprises”.

“Augmenter les taux maintenant que les prix pourraient baisser serait insensé et préjudiciable aux consommateurs américains et aux petites entreprises”, a écrit Hickenlooper, ajoutant que les actions de la Fed jusqu’à présent “n’ont pas réussi” à faire baisser l’inflation.

Dans le but de maîtriser l’inflation, la Fed a relevé les taux d’intérêt plus rapidement qu’à n’importe quel moment depuis le début des années 1980 sous la direction du légendaire président de la Fed, Paul Volcker. On s’attend généralement à ce que la banque centrale procède à une autre hausse massive des taux la semaine prochaine.

Notant que la politique de la Fed frappe l’économie avec un retard important, Hickenlooper affirme qu’il serait “prudent” pour la Fed de prendre un coup et d’évaluer l’impact de ces efforts historiques de lutte contre l’inflation sur l’économie.

“J’écris pour exhorter la Réserve fédérale à faire une pause et à envisager sérieusement les conséquences négatives d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt”, a écrit Hickenlooper, ajoutant que les familles ont été piquées par la flambée des coûts d’emprunt pour les maisons et les voitures.

La lettre arrive quelques jours seulement après que le sénateur démocrate de l’Ohio Sherrod Brown, président du comité sénatorial des banques, ait averti Powell de ne pas exagérer sa guerre contre l’inflation. La prudence de Brown est remarquable car Brown a voté en faveur du second mandat de Powell à la tête de la Fed.

Hickenlooper a concédé qu’il était « primordial » de freiner l’inflation élevée, mais a souligné que certaines causes des flambées des prix – y compris la guerre de la Russie en Ukraine – échappent au contrôle de la Fed.

Le démocrate du Colorado a cité l’économiste lauréat du prix Nobel Joseph Stiglitz, qui partage cette préoccupation.

« L’augmentation des taux d’intérêt conduira-t-elle à plus de pétrole, à une baisse des prix du pétrole, à plus de nourriture, à une baisse des prix des denrées alimentaires ? La réponse est clairement non. En fait, le vrai risque est que cela empire les choses », a déclaré Stiglitz, professeur à l’Université de Columbia, à CNBC le mois dernier.

Les lettres de Brown et Hickenlooper, en plus des critiques beaucoup plus vives de progressistes comme la sénatrice Elizabeth Warren et la représentante Ro Khanna, soulignent l’inquiétude croissante à Washington que la Fed ne fasse basculer l’économie dans la récession.

Bien sûr, quel que soit le nombre de lettres que les démocrates écrivent à Powell, le président de la Fed s’est engagé à rester en dehors de la politique et à fonder les décisions de la banque centrale uniquement sur ce qui se passe dans l’économie. La Maison Blanche a souligné à plusieurs reprises qu’elle respecte l’indépendance de la Fed, un changement significatif par rapport à l’administration Trump.

L’ancien président Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises Powell – son président trié sur le volet de la Fed – pour avoir augmenté les taux d’intérêt et réduit le bilan de la Fed. En 2019, Trump a comparé Powell à un “golfeur qui ne sait pas putter” et a suggéré qu’il était un “plus grand ennemi” que le président chinois Xi Jinping.

Powell « était fort pour ne pas se lancer dans une bataille de pisse avec Trump. Il a résisté à Trump à bien des égards », a déclaré David Rubenstein, le cofondateur milliardaire de Carlyle Group, à CNN l’automne dernier.

Si l’économie trébuche dans les mois à venir, Powell devra probablement faire face à une pression continue, cette fois de sa gauche.