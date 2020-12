Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a nommé mardi le secrétaire d’État Alex Padilla en tant que prochain sénateur américain de l’État, occupant le siège laissé vacant par le vice-président élu Kamala Harris.

Enfant d’immigrants mexicains, Padilla sera le premier sénateur latino de Californie, donnant un nouveau niveau de représentation à un groupe démographique qui représente près de 40% de la population de l’État. On s’attendait généralement à ce qu’il soit le choix de Newsom, car les deux sont des alliés politiques de longue date.

«Grâce à sa ténacité, son intégrité, son intelligence et son courage, la Californie gagne un combattant testé dans son coin qui sera un allié féroce à Washington, en élevant les valeurs de notre État et en veillant à garantir les ressources essentielles pour sortir plus forts de cette pandémie». Newsom a déclaré dans un communiqué.

«Je suis honoré et honoré de la confiance que me place le gouverneur Newsom, et j’ai l’intention de travailler chaque jour pour honorer cette confiance et offrir à tous les Californiens», a déclaré Padilla dans un communiqué.

Newsom a dû faire face à des pressions concurrentes pour nommer un Latino au siège et nommer une femme noire. Harris, avant d’entrer dans l’histoire en tant que première femme afro-américaine et asiatique américaine à être élue vice-présidente, était le premier sénateur afro-américain de Californie et la deuxième femme noire élue au Sénat américain.

Le bras de campagne du Congressional Hispanic Caucus et le Latino Victory Fund figuraient parmi les groupes plaidant pour que Newsom choisisse Padilla.

Pourtant, le choix frustrera les autres. Les dirigeants noirs en particulier ont exhorté Newsom à choisir une femme noire, comme les représentants Karen Bass ou Barbara Lee. Parce que Harris était la seule femme noire au Sénat américain, certains ont estimé que la sélection de Newsom devrait maintenir cette représentation.

Qui est Alex Padilla?

Padilla, 47 ans, est le plus haut responsable des élections en Californie depuis 2015. À ce titre, il a supervisé le vaste appareil électoral de la Californie, y compris le déploiement d’un système de vote par correspondance plus robuste. Lors des élections de novembre, la Californie a envoyé un bulletin de vote à chaque électeur inscrit. Auparavant, il a supervisé la mise en œuvre de la Loi sur le choix des électeurs, une loi de 2016 qui permettait aux comtés d’envoyer un bulletin de vote à tous les électeurs inscrits.

Il occupera le siège du Sénat jusqu’en 2022, date à laquelle il devra se présenter à la réélection. Harris n’a pas donné de date pour sa démission, mais elle sera inaugurée en tant que vice-présidente le 20 janvier.

Padilla vit à Los Angeles avec sa femme et ses trois fils, âgés de 5, 7 et 13 ans.

Lui et Newsom ont une longue relation. Lorsque Newsom s’est présenté pour la première fois au poste de gouverneur en 2009, Padilla a présidé sa campagne. Newsom a abandonné lorsque l’ancien gouverneur Jerry Brown est entré dans la course et s’est plutôt présenté comme lieutenant-gouverneur, un poste qu’il a occupé pendant huit ans. Lorsqu’il s’est présenté à nouveau pour le poste de gouverneur en 2018 dans une primaire compétitive, Padilla l’a approuvé par rapport à d’autres démocrates de premier plan, y compris l’ancien maire de Los Angeles Antonio Villaraigosa.

Padilla est sur la scène politique de l’État depuis plus de deux décennies. Il a été élu pour la première fois au conseil municipal de Los Angeles en 1999, à 26 ans.

Il a représenté un district de la région de Los Angeles au Sénat de l’État de Californie de 2006 à 2014, où il a présidé le Comité de l’énergie, des services publics et de la communication. À Sacramento, il a rédigé un large éventail de lois, y compris une loi pour que les restaurants répertorient leur nombre de calories et une autre pour créer le système d’alerte précoce aux tremblements de terre en Californie. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur du Massachusetts Institute of Technology et a auparavant siégé au conseil d’administration de l’école.

Padilla, ayant remporté deux victoires dans tout l’État, commence avec un avantage dans sa candidature à la réélection. En 2018, il a été réélu avec 7,9 millions de votes, plus que Newsom et le deuxième total le plus élevé pour tout officier de l’État derrière le contrôleur Betty Yee.

Mais la nomination ne garantit pas qu’il atteindra un mandat complet. Une génération de politiciens californiens atteint la limite des mandats dans leurs emplois actuels ou cherche à progresser dans l’ordre hiérarchique politique de l’État. Le système primaire des deux premiers de la Californie permet aux membres du même parti de participer à des élections générales, et les deux derniers concours du Sénat américain en Californie ont mis en vedette deux démocrates.

Soulignant le pivot rapide vers une campagne de réélection, Padilla a publié mardi une vidéo de près de deux minutes faisant office de spot biographique et d’annonce de campagne, payée par «Alex Padilla pour le Sénat».

En choisissant Padilla, Newsom se donne un autre rendez-vous. Il pourra choisir le prochain secrétaire d’État de Californie. Il évalue également son choix pour le prochain procureur général de Californie, alors que le président élu Joe Biden a nommé le procureur général de Californie Xavier Becerra à la tête du ministère américain de la Santé et des Services sociaux.

Mabinty Quarshie de USA TODAY a contribué.