Premier regard sur The Weeknd & Lily-Rose Depp Romance – Hollywood Life

L’idole est sur le point de nous raconter “l’histoire d’amour la plus sordide de tout Hollywood”. Quand la pop star Jocelyn, interprétée par Lily-Rose Deppcommence à monter dans l’industrie musicale, elle croise la route de Le week-end personnage.

A partir de là, les choses continuent de se déformer de plus en plus. Le personnage mystérieux et puissant de Jocelyn et The Weeknd entame une romance, mais ce n’est certainement pas une histoire d’amour pour les âges.

« Pourquoi ne serais-tu pas toi-même ? » Le personnage de The Weeknd demande à Jocelyn lors d’une scène de dîner tendue. Elle répond: “Parce qu’il n’y a rien en moi qui soit relatable.” La bande-annonce se termine avec The Weeknd demandant à Jocelyn lors d’un moment particulièrement houleux : “Tu me fais confiance ?” Elle chuchote en retour, “Pas vraiment.”

The Weeknd et Lily jouent dans la série aux côtés des habitués de la série Troye Sivan, Debby Ryanet Steve Zissis. Les acteurs récurrents incluent Mélanie Liburd, Tunde Adebimpe, Elizabeth Berkeley Lauren, Nico Hiragaet Anne Hèche. Jennie de BLACKPINK apparaîtra également dans la série.

L’idole marque le premier tour de The Weeknd en tant que série régulière dans une série télévisée. Il est notamment apparu dans le film Gemmes non taillées comme lui-même. Le chanteur est également connu pour ses vidéoclips de qualité cinématographique. L’idole donnera une chance de voir les prouesses d’acteur de The Weeknd de manière majeure.

The Weeknd a annoncé qu’il dévoilerait la première bande-annonce le 16 juillet via Twitter. « JE MONTRE QUELQUE CHOSE DE SPÉCIAL POUR VOUS CE SOIR JUSTE AVANT DE CONTINUER ! METLIFE BÉBÉ !” a écrit le chanteur. Le 16 juillet a marqué le premier concert de l’interprète de “Blinding Lights” Après les heures jusqu’à l’aube tour.

La série a été co-créée par The Weeknd, Reza Fahimet Sam Levinson. Sam est connu pour avoir créé la série à succès de HBO Euphoriequi a récolté 16 nominations aux Emmy quelques jours avant L’idole première de la bande-annonce.

Selon HBO Max, L’idole est “dans le contexte de l’industrie de la musique, centré sur un gourou de l’entraide et chef d’un culte des temps modernes, qui développe une relation compliquée avec une idole pop montante”. L’idole est “à venir” sur HBO Max.