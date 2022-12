Premier regard sur The Apprentice 2023 alors que Lord Sugar révèle une tournure brutale dans le premier spectacle

LORD Sugar révèle une tournure majeure dans le premier regard sur le retour de The Apprentice.

La série 2023 fait une grande déclaration dans le premier épisode avec le nouveau casting effectuant des tâches sur l’île paradisiaque d’Antigua-et-Barbuda.

Lord Sugar est de retour et plus menaçant que jamais sur The Apprentice[/caption]

Le premier épisode est basé dans les Caraïbes[/caption]

Les concurrents font la fête dans le luxe[/caption]

Les 18 entrepreneurs passent devant des hébergements de luxe et embarquent sur un catamaran amarré dans des eaux turquoises.

Il y a aussi une photo du Burj Khalifa à Dubaï suggérant également une escapade au Moyen-Orient.

Narrant le clip teaser est Lord Sugar lui-même, qui dit: «C’est l’opportunité d’une vie. Le monde est maintenant ouvert aux affaires. Nous commençons avec la tâche ultime. L’un de vous sera parti avant que vos cartes postales ne reviennent.

Cela suggère qu’un tir sauvage attend un espoir malchanceux.

L’apprenti devient rapidement plus connu pour l’ambition avide de gloire de ses aspirants que pour leurs compétences en affaires.

Certains des candidats qui participeront à la prochaine série semblent être plus adaptés à la villa Love Island qu’à la salle de conférence.

Certains ont des suivis massifs sur les réseaux sociaux, tandis que l’un a un long CV de travail télévisé, ce qui fait que l’apport de cette année est loin de l’objectif initial de l’émission à ses débuts en 2005 pour défendre les inconnus.

Une recherche sur Internet révèle rapidement que la patronne de la confiserie Victoria Goulbourne, qui semble plus à l’aise en bikini qu’en tailleur, compte déjà plus de 12 000 followers sur Instagram.

Le mois dernier, un clip TikTok de ses vacances glamour à Bali gâchées par un marais boueux a été visionné 29,6 millions de fois.

Dani Donovan, propriétaire d’un salon de coiffure glamour, pose souvent en maillot de bain.

Reece Donnelly, qui dirige une école de théâtre, a participé à des émissions de télévision depuis qu’il était enfant, ainsi que dans une publicité télévisée pour le réseau téléphonique T-Mobile.

AMANDES DE CÉLÈBRE

Il pourra peut-être donner quelques conseils à Avi Sharma, qui a abandonné une carrière dans le secteur bancaire pour occuper des postes de présentateur et d’animateur.

La série la plus récente de The Apprentice comptait trois candidats qui avaient tous participé à des émissions de télé-réalité.

Le pharmacien Navid Sole a joué dans l’émission Rich Kids Go Skint de Channel 5, Judge Rinder d’ITV et la série BBC Three Eating With My Ex, tandis que la propriétaire du magasin de pyjama Kathryn Burn était sur The Island With Bear Grylls de Channel 4 en 2017.

Et l’entrepreneuse de beauté américaine Amy Anzel s’est fait connaître pour la première fois dans la première série de l’émission de rencontres américaine The Bachelor en 2002.

En 2011, Lord Sugar, qui vaut environ 1,2 milliard de livres sterling, a déclaré qu’il voulait interdire les aspirants avides de gloire de son émission.

Il a affirmé l’année dernière qu’il avait respecté l’interdiction en déclarant: «Si quelqu’un est déjà apparu quelque part dans un programme télévisé, et qu’il a été examiné lors du processus d’audition par la BBC, et s’il l’a accepté, c’est très probablement parce que son l’apparence était accessoire ou sans importance.

La prochaine série de The Apprentice, qui commence le mois prochain, présente 18 entrepreneurs en compétition pour un investissement de 250 000 £ sous les yeux attentifs de la baronne Karren Brady et de Tim Campbell MBE.

Les tâches comprennent la vente d’excursions d’une journée aux touristes à Antigua, la création de personnages de dessins animés et la flagellation de la nourriture de rue.

Le premier épisode de la série de l’année dernière, remporté par le propriétaire du magasin de desserts Harpreet Kaur, a culminé à 8,9 millions, le plus élevé depuis la finale de 2017.

De nombreux concurrents de la prochaine série de The Apprentice seraient plus adaptés à Love Island[/caption]