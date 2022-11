Premier regard sur Matt Hancock en Australie alors qu’il est mis en quarantaine dans un manoir de 2 millions de livres sterling avec une immense piscine avant que je ne sois une célébrité

MATT Hancock est sur le point d’entrer dans la jungle demain après s’être isolé dans une superbe maison de plage de cinq chambres à 2 millions de livres sterling avant de jouer dans I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!

L’ancien secrétaire à la Santé, 44 ans, qui a dû démissionner après que The Sun l’ait dénoncé pour avoir enfreint ses propres règles de verrouillage, s’est isolé dans le luxe conformément aux règles strictes de quarantaine d’ITV après avoir atterri à l’aéroport de Brisbane mardi soir dernier, heure du Royaume-Uni.

Brian Robert

Il a donné un coup de pouce au Sun depuis sa porte d’entrée et a semblé joyeux à l’idée d’être plongé dans le camp[/caption]

Brian Robert

Le coussin en peluche dans lequel Matt séjourne a une piscine de luxe dans le jardin[/caption]

Matt, qui a également obtenu une autorisation spéciale pour utiliser Internet pendant sa quarantaine, a eu droit à sa propre piscine privée et à un panier de bienvenue ainsi que “du linge de luxe et de magnifiques articles de toilette” pendant son séjour à la villa.

La maison de plage, située à seulement une minute du rivage de la Gold Coast et pouvant accueillir dix personnes, peut être louée pour un minimum de trois nuits pour au moins 596 £ (1 052 AUD) par nuit.

Cependant, le député conservateur s’est isolé pendant huit nuits avant de se rendre dans la jungle, ce qui coûterait au moins 4 768 £.

Pendant ce temps, Matt a balayé les nerfs et a souri lorsque The Sun lui a demandé ce qu’il ressentait à l’idée de manger du pénis de kangourou alors qu’il profitait de sa dernière nuit de luxe avant de se diriger vers la jungle.

en savoir plus sur Matt Hancock RENCONTRE DANS LA JUNGLE Matt Hancock et Seann Walsh entrent dans le camp I’m A Celeb aujourd’hui LE RAMASSER Matt Hancock récolte 50 000 £ supplémentaires en plus du salaire du député et 400 000 £ pour I’m A Celeb

Un initié a déclaré: «Matt va certainement choquer le système lorsqu’il passera de vivre dans une luxueuse maison de plage à s’encanailler dans le camp.

«Il a même eu accès à son ordinateur portable car il a continué à travailler tout au long de son séjour et n’a clairement épargné aucune dépense pour sa période d’isolement avant de se diriger vers la jungle.

“Beaucoup de célébrités étaient basées dans de modestes maisons de plage avec juste de la musique et une sélection de films pour les occuper – elles sont sous le choc lorsqu’elles découvrent que Matt se détend dans une immense maison de plage avec son luxe.”

Les initiés de Westminster ont raconté comment le député conservateur fait face à un déluge de votes de la part de ceux de son propre parti – ainsi qu’à des membres du public en colère alors qu’il se dirige vers la jungle I’m A Celebrity.





Des sources affirment que Matt a publié les nouvelles de I’m A Celeb sur des collègues conservateurs stupéfaits après avoir échoué à obtenir une promotion lors du remaniement de Rishi Sunak à la fin de la semaine dernière.

Il s’est fait retirer le whip – ce qui signifie qu’il ne peut pas voter au Parlement en tant que conservateur – et fait face à une réaction massive du public à l’idée d’aller dans la jungle.

Un initié a déclaré au Sun: “Je pense qu’il y aura beaucoup d’appels de Westminster quand il s’agira de mettre des bestioles effrayantes dans son pantalon et de lui faire manger des boules de kangourou ou autre.”

Brian Robert

Un sac est laissé avec des fournitures devant la porte d’entrée de la maison de fantaisie[/caption]

Brian Robert

L’ancien secrétaire à la santé a une sécurité 24 heures sur 24 et ses repas sont livrés à sa porte[/caption]

Brian Robert

Le pad de Matt est surveillé 24 heures sur 24 par une équipe de sécurité[/caption]