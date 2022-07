Premier regard sur Maaveeran : la vidéo d’annonce de la star de Don Sivakarthikeyan suscite des spéculations selon lesquelles il jouera à nouveau un super-héros après Hero ; les internautes appellent cela un “jalon” [View Tweets]

Sivakarthikeyan, qui surfe actuellement sur le succès de Don, son dernier film tamoul, n’a pas pris de temps pour se prélasser dans sa gloire. Il s’est plutôt replongé dans le travail, plus précisément son prochain film tamoul, SK20 alias Prince, dont une grande partie était déjà achevée avant la libération de Don. Maintenant, alors même que nous parlons de Prince, Sivakarthikeyan ne perd pas de temps à jongler avec son prochain après ça, intitulé Maaveeran. En fait, la star a déjà tourné pour la vidéo d’annonce du premier regard. Découvrez-le ci-dessous :

Première vidéo d’annonce de Maaveeran

Sivakarthikeyan joue à nouveau un super-héros après Hero

Partageant la vidéo sur son compte Twitter officiel, Sivakarthikeyan a écrit: “Heureux de partager la vidéo d’annonce de mon prochain film avec @madonneashwin et @ShanthiTalkies @iamarunviswa @bharathsankar12 @vidhu_ayyanna @philoedit @Kumar_gangappan @sivadigitalartDe la vidéo d’annonce du premier regard de Maaveeran, il semble comme si l’acteur jouait à nouveau un super-héros la deuxième fois qu’il le ferait après Héros. De plus, ses fans deviennent gaga sur la vidéo, certains la déclarant déjà comme un “jalon” et “pakkaaaa masssss” entre autres distinctions. Découvrez les meilleurs tweets ci-dessous :

À propos du Maaveeran de Sivakarthikeyan

Sai Pallavi a été enrôlée dans le rôle principal féminin de Maaveeran face à Sivakarthikeyan tandis que Madonne Ashwin est l’écrivaine et réalisatrice du film.