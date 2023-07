Premier regard sur Love Island: Tyrique et Ella dans un affrontement furieux dans une villa après avoir fait un pas vers Kady McDermott

Tyrique Hyde et Ella Thomas de LOVE Island ont une dispute furieuse dans un premier aperçu de l’action de la villa de demain soir.

Humilié et blessé par le retour d’Ella à la villa avec le garçon de Casa Amor Ouzy See, Tyrique tourne son attention vers Kady McDermott.

Ella et Tyrique partent en guerre demain soir

Tyrique joue avec les cheveux de Kady dans un échange coquin

On voit le footballeur passer ses doigts dans les cheveux de Kady alors qu’ils se détendent dans le jardin.

Le comportement séduisant est repéré par le mannequin Ella qui se précipite et confronte la paire, demandant: « Est-ce une chose maintenant? »

Tyrique réplique : « Je suis célibataire, à cause de toi. Je ne voulais pas que ça arrive. C’est arrivé, alors maintenant c’est en train d’arriver.

Cela vient après qu’Ella ait passé la nuit seule au lit alors qu’elle décide quoi faire du triangle amoureux qu’elle a créé.

Ouzy l’a rassurée qu’elle n’avait pas besoin de s’expliquer, tandis que Tyrique a admis avoir eu son ego gravement blessé par le recouplage.

Hier soir, Tyrique a été critiqué par les fans pour avoir fait un commentaire « irrespectueux » à Ella lors du recouplage.

Sa décision de se recoupler avec Ouzy, 28 ans, a laissé Tyrique, 24 ans, à la fois célibataire et furieux car il avait décidé de lui rester fidèle.

Mais toute sympathie pour Tyrique s’est rapidement envolée lorsque l’hôte Maya Jama lui a demandé s’il était surpris par la décision d’Ella.

Le footballeur semi-pro a brutalement déclaré : « Je ne m’y attendais pas vraiment de sa part. Mais je suppose que tu n’as jamais été à moi, juste à mon tour.

Alors que le commentaire a laissé certains insulaires bouche bée, de nombreux téléspectateurs à la maison ont été horrifiés par sa remarque insensible.

S’adressant à Twitter, un fan de Love Island a fait rage: «’Elle n’a jamais été à moi, c’était juste mon tour. Tyrique qui était fou irrespectueux.

Un autre a fulminé : « ‘C’était juste mon tour ?’ Ne sois pas irrespectueux maintenant, Tyrique.

Un troisième a déclaré: « Tyrique est NASTY, j’espère qu’Ella ne reviendra pas vers lui après ce commentaire » mon tour « . »

Et quelqu’un intervint : « ‘C’était juste mon tour’. Oh Tyrique est méchant et dégoûtant.