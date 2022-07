Premier regard sur Love Island: Luca CONFRONTE Gemma et Billy pour avoir flirté pendant une soirée cinéma

LUCA Bish confronte Gemma Owen et Billy Brown à propos de leur flirt alors que les retombées de Movie Night se poursuivent.

Dans des scènes dramatiques qui seront diffusées ce soir, Luca prend le couple à partie après avoir regardé des images d’eux partageant des plaisanteries séduisantes dans l’épisode de vendredi soir.

TVI

Luca s’en prend à Gemma après la diffusion des images[/caption]

TVI

Billy s’est couvert le visage après la diffusion du clip[/caption]

TVI

Luca n’était pas content pendant le drame de la soirée cinéma[/caption]

Les téléspectateurs ont vu le visage de Luca se transformer en tonnerre et ont demandé aux producteurs de lui lancer une nouvelle bombe dans la villa.

Et plus tard, les fans verront le poissonnier exprimer ses sentiments à Gemma et Billy dans le but de découvrir la vérité.

Une fois les films diffusés, Luca entraîne Gemma pour discuter et lui dit : « Tu l’amusais » à quoi Gemma répond : « Non, je ne l’étais pas ».

Luca appelle alors Billy au foyer pour les rejoindre et demande : “Avez-vous eu l’impression qu’elle flirtait avec vous ?” auquel Billy répond: “Ouais, c’était juste des plaisanteries séduisantes.”

En savoir plus sur Love Island cabane qui se passe Je suis un producteur de Love Island et voici comment nous discutons avec les insulaires dans la villa QUEL BIJOU Gemma Owen de Love Island faisait une corvée surprenante pour son ex Jacques

Après avoir surpris Gemma en train de mentir, elle intervient rapidement : « Avons-nous eu une conversation coquette ? Oui.”

Luca réplique : “Mais il y a juste une minute, tu as dit que tu n’avais pas eu de conversation amoureuse, tu as littéralement dit que je ne flirtais pas.”

Alors que la discussion passionnée se poursuit, Gemma insiste : “Je ne pense pas qu’aucune limite n’ait été franchie.”

Il reste à voir si le dernier développement freinera la relation florissante de Gemma et Luca.





Le couple s’est déjà dit qu’ils étaient amoureux, mais Gemma a clairement indiqué qu’elle ne ferait pas de Luca son petit ami tant qu’elle n’aurait pas l’approbation de sa mère, Louise.

Gemma et Luca ont partagé un doux rendez-vous la semaine dernière, mais les fans ont rapidement repéré une insulte “sauvage” de la part de la beauté brune.

Le poissonnier Luca a déclaré: «Quand nous sortirons d’ici, nous devrons évidemment rencontrer les familles les uns des autres.

« Passer un peu de temps, des trucs comme ça. Pensez-vous que je m’entendrais avec eux ?

Évoquant son père, légende du football, Gemma a répondu: “Ouais, tu as un humour similaire à celui de mon père pour être juste.”

Les fans ont immédiatement afflué sur les réseaux sociaux pour commenter la réponse de Gemma – beaucoup insistant sur le fait que ce n’était pas un compliment.

L’un d’eux a écrit: “Gemma disant que Luca a un humour similaire à celui de son père est la chose la plus sauvage que j’aie jamais entendue de ma vie. De sang froid !”

Un autre a déclaré: “Gemma disant que Luca a le même sens de l’humour que son père hahahaha doit être l’une des pires insultes que vous puissiez jamais donner à un homme.”

Love Island 2022 : Rencontrez les insulaires Lisez toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island Rencontrez le casting de Love Island de 2022

Qui est la candidate Paige Thorne ?

Qui est l’insulaire sourde Tasha Ghouri ?

Rencontrez Gemma, la fille de Michael Owen

Summer Botwe cherchera à gagner le prix

Qui est Indiyah Polack ?

Rencontrez l’insulaire Davide Sanclimenti

Qui est Ekin-Su Cülcüloğlu ?

Qui est le tatoué Luca Bish ?

Rencontrez le microbiologiste Dami Hope

Qui est Danica Taylor ?

Andrew Le Page cherchera à remporter le prix

Rencontrez l’insulaire Deji Adeniyi

Qui est Billy Brown ?

Qui est Adam Collard ?

Jetez un œil à la nouvelle villa Love Island Toutes les dernières nouvelles, potins et exclusivités de Love Island

Quelqu’un d’autre a tweeté : « ‘Je pense que tu as le même sens de l’humour que mon père’. C’est peut-être l’une des plus grosses insultes que Gemma aurait pu dire à Luca.

Et un quatrième a ajouté: “Gemma disant que Luca a un humour similaire à son vieil homme n’est pas un compliment.”

Érotème

Érotème