Premier regard sur Love Island: les insulaires retiennent leurs larmes alors qu’une fille populaire est larguée dans un recouplage tendu

LOVE Island est secouée par un choc ce soir avec une fille renvoyée chez elle lors d’un recouplage émotionnel.

Une fille rentrera chez elle quelques jours seulement après que l’animatrice Maya Jama ait montré la porte à deux garçons.

Rex

TVI

Lana semble émue alors que les garçons ont le pouvoir de décider[/caption]

L’hôte était de retour à la villa dimanche pour un recouplage dramatique et elle est devenue une grande partie de l’action en conseillant les filles sur leurs choix.

Spencer et Aaron ont obtenu la botte, tandis que Lana a choisi de se coupler avec Casey au lieu de Ron.

Ce soir, sa décision pourrait revenir la hanter lorsque les garçons auront le pouvoir de choisir leurs couples.

Lana a mis Casey en colère lorsqu’elle a partagé un baiser secret avec Ron cette semaine.

Les téléspectateurs savent déjà que la nouvelle bombe Claudia Fogarty est en sécurité, après avoir épaté le défi de la fréquence cardiaque mercredi et emmené deux garçons à un rendez-vous.

Pendant ce temps, un garçon de la villa affirme qu’il est “l’homme le plus chanceux du monde” et un second jaillit que sa partenaire est la “fille la plus gentille et la plus pure” qu’ils aient jamais rencontrée dans leurs discours sincères.

Cependant, une fille apprend qu’elle est dans une “amitié platonique” et est obligée de faire ses valises.

Cela vient alors que The Sun a révélé que cette série de Love Island devrait bientôt se terminer.

Cela signifie que les tourtereaux dont Will Young, 23 ans et Jessie Wynter, 28 ans, ainsi que Lana Jenkins, 26 ans et Ron Hall, 26 ans, n’ont plus longtemps dans la villa du Cap.

Le Soleil peut confirmer que cette deuxième série hivernale de l’émission de rencontres ITV2 est sur la bonne voie pour une durée de huit semaines et se terminera le lundi 13 mars.