Premier regard sur Love Island: la tension monte et les garçons sont divisés avant une rangée explosive

LOVE Island atteint son point d’ébullition ce soir alors que les téléspectateurs voient les stars s’énerver les unes les autres.

L’émission de jeudi se terminera avec Shaq Muhammad claquant à Ron Hall au sujet de la vaisselle, tandis qu’un insulaire est largué de la villa.

Rex

La tension monte dans la cuisine lorsque les garçons nettoient après avoir préparé le dîner pour les filles.

Ron évite les corvées en appelant une fille pour discuter au foyer, et Shaq fait savoir qu’il n’est pas impressionné.

Il crie à Ron de l’autre côté de la villa : « Non sérieusement, allez.

« Nous sommes tous en train de laver et de nettoyer, alors pouvez-vous vous lever et discuter plus tard ?

“Venez et nettoyez, nous le faisons tous ensemble.”

Plus tôt dans la journée, Ron s’adresse aux garçons et dit qu’il a remarqué une “division” au sein du groupe.

Casey est d’accord, ajoutant: «Je l’ai ressenti depuis que je suis entré pour être juste.

“S’il y a des problèmes, je préfère qu’on l’aère ici.”

Les chiffres d’audience de cette série ont été plus lents à s’enflammer, mais le drame récent dans la villa a vu les cotes d’écoute monter en flèche.

Environ 1,5 million de téléspectateurs se connectent chaque nuit, et beaucoup d’autres se rattrapent le lendemain.

Cela signifie que chaque épisode attire environ 3 millions de téléspectateurs chaque jour.

Cela vient alors que The Sun a révélé que cette série de Love Island devrait bientôt se terminer.

Cela signifie que les tourtereaux dont Will Young, 23 ans et Jessie Wynter, 28 ans, ainsi que Lana Jenkins, 26 ans et Ron Hall, 26 ans, n’ont plus longtemps dans la villa du Cap.

Le Soleil peut confirmer que cette deuxième série hivernale de l’émission de rencontres ITV2 est sur la bonne voie pour une durée de huit semaines et se terminera le lundi 13 mars.

TVI

Shaq appellera Ron ce soir pour ne pas avoir fait son poids[/caption] TVI

Les tensions entre le couple ont augmenté[/caption]