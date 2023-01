Premier regard sur Love Island: la rangée de cris commence après avoir bu un match alors que Kai affirme que l’insulaire n’est dans la villa que “pour son influence”

LOVE Island éclate ce soir après une partie de beuverie tendue.

Pendant le rassemblement du foyer, on peut entendre le professeur Kai dire: “Je pense que cette personne est ici pour avoir du poids et pour rester pertinente.”

TVI

Kai pourrait-il semer le trouble dans un jeu à boire ce soir ?[/caption] TVI

Olivia se heurte à sa rivale amoureuse Zara[/caption]

Bien que le premier clip ne révèle pas à qui il fait référence, il est susceptible de soulever des sourcils parmi ses compatriotes insulaires.

Après le match, Olivia se dirige vers les lits de jour et pince l’homme de Zara, Tom, pour une conversation sous son nez.

Pendant leur absence, Zara confie à Shaq : « Il y a toujours comme une énergie bizarre entre nous et je ne sais pas vraiment ce que c’est.

“Comme si elle venait juste d’arriver, et je l’ai regardée et je lui ai dit ‘salut!’ et elle a dit ‘Tom, puis-je t’emprunter ?’

Quand Olivia et Tom reviennent, Zara lui demande : « Qu’est-ce que c’était ?

“Je veux juste entendre la conversation avec le contexte?”

Avec un sourire narquois, Olivia dit: “Oh, c’est privé.”

Zara réplique : “Eh bien, j’aime être ouverte ici, alors puis-je vous demander de quoi il s’agissait ?

“Je suis en couple avec lui donc ça me concerne.”

Olivia snipes: “Êtes-vous marié?”

Zara répond: “Je suis ici pour trouver quelqu’un, Liv, et à la minute où je vois un avenir avec lui.”

En aggravant les choses, Olivia dit froidement : “Je vois que vous jouez à un jeu.”

La guerre éclatera-t-elle dans la villa ou les filles pourront-elles se réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ?

Érotème

Zara demande des réponses à Olivia après avoir appelé Tom pour discuter[/caption]