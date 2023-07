Premier regard sur Love Island alors que Maya Jama ET Rita Ora entrent dans la villa pour « l’épisode le plus épique de tous les temps »

L’hôte de LOVE Island, Maya Jama, est de retour dans la villa, amenant Rita Ora avec elle.

La pop star Rita offre aux insulaires un spectacle privé dans un club de plage avant que Maya n’annonce un dumping surprise.

Le soleil a révélé la performance de Rita dans des photos exclusives de son plateau, avec l’entrée de Rita et May taquinée plus tard dans l’épisode de lundi de l’émission de rencontres.

Les deux femmes avaient l’air tout aussi sensationnelles alors qu’elles se pavanaient dans le pad de Majorque et ont déclenché un flot de tweets excités de la part des fans.

Une personne s’extasie : « Alors je reçois Rita Ora et Maya Jama dans la même soirée ? Je ne saurais pas où chercher, je bougerais comme Messy Mitch.

Un autre a plaisanté: « Nahh ces producteurs sont tellement imprévisibles, je pensais en fait qu’ils envoyaient Rita et Maya comme des bombes. »

Et un troisième a tweeté : « Ils ont Rita Ora et Maya Jama et NeYo ?? Toutes les deux années, c’était la pagaille.

Au cours des années précédentes, les insulaires avec le vote le plus bas du public ont reçu la botte immédiatement après la fête du club de plage.

Olivia Hawkins et Maxwell Samuda ont été envoyés faire leurs valises, ainsi que Claudia Fogarty et Keenan Brand l’année dernière.

Et il semble que cette année ne sera pas différente – avec beaucoup plus de rebondissements alors que nous nous préparons pour la finale.

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Toute l’excitation de quitter la villa s’estompera bientôt lorsqu’ils apprendront la nouvelle choquante que davantage d’entre eux feront bientôt leurs adieux.

« Il y aura des larmes et un drame majeur. »

Rita est arrivée après la sortie de son troisième album You & I, qui est sur le point d’aller au n ° 3 vendredi, derrière le nouveau record de J Hus et le top des charts de la semaine dernière de Taylor Swift.