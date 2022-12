Premier regard sur les stars de Coronation Street et Downton Abbey dans la nouvelle comédie ITV The Family Pie

ITV a dévoilé le premier regard de la comédie à venir Family Pie, qui met en vedette des acteurs de Coronation Street et Downton Abbey.

La série sera une exploration comique de l’une des grandes étapes de la vie, à travers quatre sœurs qui ont perdu leurs parents et emballent la maison familiale pour la vendre.

La nouvelle série comique ITV sera diffusée sur ITV1 en janvier 2023 avec la série complète disponible en ligne sur ITVX après le premier épisode

Les fans de Coronation Street reconnaîtront la star d'Emma Brooker, Alexandra Mardell dans la nouvelle série

Les fans de Coronation Street reconnaîtront la star d’Emma Brooker, Alexandra Mardell, 29 ans dans la nouvelle série alors qu’elle joue aux côtés de Clare Calbraith de Downton Abbey, 48 ans.

Alexandra a joué Emma Brooker dans le feuilleton populaire d’ITV, Coronation Street. Pour son interprétation du rôle, elle a été sélectionnée pour le meilleur nouveau venu aux Inside Soap Awards 2018.

Clare a joué Jane Moorsum à partir de 2011 dans la série dramatique de la BBC, Downton Abbey.

La série mettra également en vedette Amanda Abbington (Sherlock, M. Selfridge)Claire Keelan (Nathan Barley, Pas d’héroïsme)en tant que sœurs avec Kieran O’Brien, Richard Pepple et James Nelson-Joyce.

L’histoire tourne autour de quatre sœurs qui pleurent la mort de leurs parents et sont au centre de cette comédie de 2023. En quittant leur maison, ils rencontreront diverses difficultés mais non sans une dose d’humour.

Ces quatre sœurs s’apprêtent à vendre la maison familiale après la mort de leurs parents. Mais même au milieu de la tristesse, leur vie chaotique continue et c’est ce qui est montré dans la série The New Family Pile, ajoutant un humour relatable au fur et à mesure que la série progresse.

La série de six épisodes durera environ 30 minutes pour chaque épisode.

ITV a déclaré: «La série sera une exploration comique de l’une des grandes étapes de la vie, via quatre sœurs qui ont perdu leurs parents et emballent la maison familiale pour la vendre.

“Mais même dans le chagrin, leur vie désordonnée continue.”

The Family Pile commencera sur ITV1 en janvier 2023 avec la série complète disponible en ligne sur ITVX après le premier épisode. Une date de sortie exacte doit être annoncée.

La série est entièrement tournée dans la région de Liverpool City avec le soutien du Fonds de production du Liverpool Film Office.

The Family Pile qui commencera à être diffusé sur ITV1 au cours de la semaine 3 (14-20 janvier) – la date de transmission exacte sera confirmée à New York.

Les fans de Downton Abbey reconnaîtront également Clare Calbraith dans la nouvelle série comique d'ITV