Premier regard sur Lenoch Huerta en tant que méchant méchant Namor dévoilé

Lorsque Black Panther de Marvel Studios est sorti en 2018, il a redéfini les films de super-héros à bien des égards. En plus d’introduire un monde et une culture complètement nouveaux à travers le film, les créateurs ont également laissé une marque à travers son méchant puissant et très apprécié.

Alors que le premier film avait l’antagoniste habilement intelligent de Michael B Jordan, Erik “Killmonger” Stevens, la suite à venir prend son jeu de méchant un cran plus haut.

Black Panther: Wakanda Forever verra la légende de Marvel Namor comme le nouvel adversaire de Wakanda, avec un tout nouveau monde aquatique prêt à être exploré par les fans.

L’acteur mexicain Lenoch Huerta (‘The Forever Purge’ et ‘Tigers Are Not Afraid’) joue le rôle de cet ennemi dynamique et parle de son personnage tant attendu de Namor qui règne sur Talocan au lieu d’Atlantis. Namor a refait surface pour semer le chaos après que T’Challa ait signé le premier film en révélant Wakanda au monde.





“Vous pouvez prendre l’Atlantide du mythe grec ou vous pouvez l’adapter à une culture réelle”, explique Huerta. “Cette décision met Talocan en danger”, explique Huerta. “Et Talocan doit prendre des mesures pour se protéger.” Il révèle également qu’une caractéristique de Namor qui est similaire au film et à la bande dessinée est que son Namor est en effet un mutant.

“Le contraste entre T’Challa et Namor – leurs personnages et leurs nations – saute aux yeux”, déclare Ryan Coogler, réalisateur du film, “C’est un antagoniste de rêve.”

Black Panther : Wakanda Forever est la suite très attendue du film primé aux Oscars de Marvel Studios sorti en 2018. Réalisé et co-écrit par Ryan Coogler, le film verra Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Florence Kasumba, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Michaela Coel et Dominique Thorne dans de nouveaux rôles et des reprises. . Sorti le 11 novembre en Inde, le film sera disponible en six langues, avec un son original en anglais et doublé en hindi, tamoul, télougou, kannada et malayalam, dans plusieurs cinémas du pays.