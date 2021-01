MARRIED at First Sight Australia accueillera DEUX nouveaux couples ce soir – ce qui est une première si tard dans l’expérience Channel 4.

Et Le soleil peut révéler en exclusivité un premier regard sur l’un des beaux mariés qui est vu en train de faire une bonne grillade de la part de son nouveau beau-père.

Les fans de Mariés au premier regard rencontreront le nouveau couple Susie et Billy et verront leur somptueux mariage se dérouler.

Ils découvriront également que Susie est une infirmière de 25 ans sans fioritures, mais son travail le plus important est d’être la mère de sa fille de trois ans.

Ayant eu du mal à trouver un partenaire qui accepterait son statut de « jeune maman », les experts l’ont jumelée à Billy, un homme de 28 ans empathique qui a lui-même été élevé par une mère célibataire.

Et dans un teaser de l’émission de ce soir, le père de Susie, Steve, dit qu’il n’est pas sûr que le garçon soit prêt pour le travail.

Steve donne à Billy un morceau de son esprit mais avertit également le marié terrifié qu’il doit s’endurcir s’il veut s’accrocher à sa fille.

Il dit à Billy que Susie va le mâcher et le recracher s’il ne fait pas attention.

Steve dit même que Susie est « là-bas » en train de bavarder avec les autres hommes de la série et insiste, « elle t’aura, mais elle ne te gardera pas ».

On peut voir Billy devenir cramoisi alors qu’il essaie de rire des commentaires sauvages.

Mais agitant son doigt sur le visage de Billy, Steve dit: « Je sais que tu es nerveux, ne sois pas nerveux, oui tu l’es!

« Je te regardais tout le temps tu sais, et elle parle et elle ne te parle pas. Elle passe plus de temps avec les autres. »

Steve tuts et ajoute: « Pas dans mon livre! Elle t’emmènera. Tu es un très beau garçon. Dès que tu es entré, j’ai pensé, ‘elle t’emmènera’. Mais elle a un avant-goût et tu n’es pas la personne qu’elle veut. «

Plus tard, Steve donne son évaluation de Billy et dit aux producteurs: « Son cerveau est parti. Il est amoureux. Mais il est trop mou pour ma fille tu sais? »

Le moment amusant survient après l’épisode explosif de la nuit dernière qui a vu Ines sortir de la cérémonie d’engagement après sa fuite avec Sam, qui a admis qu’il regrettait de coucher avec elle.

La liaison entre Ines et Sam a finalement été révélée aux autres et Cyrell a commencé à crier après Ines après l’avoir vue rire de leur réaction choquée.

Cyrell dégoûté se déchaîna après avoir vu Inès rire. Elle a crié: « Inès pourquoi tu ris? Je vais te crier dessus.

La candidate à la réalité au visage dur est devenue furieuse lorsque les autres couples mariés se sont retournés contre elle lorsque leur liaison a été révélée.

«Vous venez de ruiner un mariage et vous êtes assis là en souriant tandis que votre mari ressemble à un morceau de merde.

«Je suis tellement désolé pour vous, Bronson et Elizabeth, vous méritez mieux que ça.

«Le monde ne tourne pas autour de toi, Sam. Tu n’es pas un roi ding-a-ling.

Marié à la première vue Australie diffusé en semaine à 19h30 sur Channel 4.