Premier regard sur le mariage de Lola Pearce mourante alors que sa mère perdue depuis longtemps arrive à EastEnders

LOLA Pearce se prépare pour ses noces avec Jay Brown mais elle va subir un énorme choc.

Le personnage d’EastEnders retrouvera sa mère séparée alors que Patsy Kensit fait ses débuts à Walford.

Bbc

Lola Pearce a reçu un diagnostic de tumeur au cerveau inopérable[/caption] Bbc

Billy Mitchell décide de retrouver sa mère Emma[/caption] Bbc

Lola s’apprête à se marier avec Jay Brown[/caption]

Après avoir reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable, Lola (représentée par Danielle Harold) est déterminée à vivre sa vie comme elle le souhaite et à régler tous les problèmes qu’elle peut.

Cela l’a incitée à accepter la demande en mariage de Jay Brown pendant la saison des fêtes.

Alors que la cérémonie approche à grands pas en raison du souhait de Lola de se marier dès qu’ils le pourraient, elle commence à s’inquiéter de son enterrement de vie de jeune fille.

Elle se sent mal et croit qu’elle a l’air terrible.

Prêt à s’assurer qu’elle passe un bon moment, Jay (Jamie Borthwick) demande à Denise et Kim Fox (jouées respectivement par Diane Parish et Tameka Empson) de se précipiter et de lui donner un éclat rapide.

Pendant ce temps, Billy Mitchell (Perry Fenwick) a décidé de retrouver la mère de Lola comme cadeau de mariage pour elle.

Le commerçant du marché a un faux départ dans sa recherche d’Emma Harding, ce qui conduit Phil Mitchell (Steve McFadden) à lui lancer des palpeurs.

Retrouvera-t-il jamais Emma ?

Lola arrive à son enterrement de vie de jeune fille, se sentant merveilleusement bien et prête à passer une bonne nuit avec ses amies les plus proches et les plus chères.

Dans les scènes ultérieures, Billy et Jay s’inquiètent lorsque Lola est secrète avec son téléphone.

Billy fait glisser l’appareil pour découvrir ce que cache Lola, ennuyant Jay qui est déjà horrifié par le choix de costumes de Kim pour lui lors de son enterrement de vie de garçon.

Le mécanicien accepte à contrecœur de regarder le téléphone de Lola et rejoint Billy… avant que son autre moitié n’entre, les trouvant envahissant son intimité.

Plus tard, Phil a de bonnes nouvelles pour Billy en lui remettant les coordonnées de la mère de Lola…

Mais la jeune maman ignore tout et, le matin de son mariage, elle commence à se sentir très mal.

Kim arrive pour l’aider à se préparer et Lola admet qu’elle éprouve des symptômes inquiétants.

NOUVELLES DES ESTENDERS Tout ce que vous devez savoir sur Eastenders Nouveau, départ et retour du casting d’Eastenders

Pouvez-vous visiter l’ensemble Eastenders?

Tous les derniers spoilers d’Eastenders

Le blog en direct du spoiler du savon du soleil

Les meilleurs morceaux d’Eastenders au fil des ans

Une fois que Denise et Kim ont fini de se coiffer et de se maquiller, Lola commence à paniquer quant à son avenir avec Jay et sa fille Lexi.

Lola est encouragée par Kim à tirer le meilleur parti de chaque instant dont elle dispose.

Ailleurs sur Albert Square, Jay a un tête-à-tête avec l’ancien partenaire Honey Mitchell qui lui lance une bombe.

Elle laisse accidentellement échapper que Billy est parti en mission secrète…

Avant le mariage, Kim et Lola font un détour à l’hôpital pour qu’elle puisse se faire examiner.

Lola choque Kim quand elle lui dit, plus tard, qu’elle ne pourra pas épouser Jay le jour même – sa santé aurait-elle pu se détériorer ?

La mission secrète de Billy est bien entamée lorsqu’il parvient à retrouver Emma à son travail et lui dit qui il est.

Reste à savoir si elle accepte de le suivre au mariage de sa propre fille, mais Jay trouve Billy et le réprimande pour être allé dans le dos de Lola.

Cependant, il est secoué lorsqu’il arrive sur le lieu du mariage, seulement pour remarquer que Lola est introuvable.

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Jay a demandé à Lola de l’épouser pendant la période des fêtes[/caption] Pennsylvanie

La mère de Lola, Emma Harding, fera bientôt ses débuts à EastEnders[/caption]