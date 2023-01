Premier regard sur le film d’Amy Winehouse alors que la star de Ray Donovan joue son père Mitch

Le TOURNAGE du prochain biopic d’Amy Winehouse bat son plein alors que les acteurs ont été photographiés pour la première fois.

Marisa Abela joue le rôle de la légendaire chanteuse du nord de Londres, tandis qu’Eddie Marsan jouera son père, Mitch Winehouse.

Getty

Marisa Abela a été vue dans un personnage jouant le rôle d’Amy Winehouse[/caption] Éclaboussure

L’actrice était accompagnée d’Eddie Marsan de Ray Donovan[/caption] Éclaboussure

La star rayonnait alors qu’elle dégustait un café rapide entre les prises[/caption]

Le film, intitulé Back To Black, est dirigé par Sam Taylor-Johnson.

La cinéaste acclamée est surtout connue pour son travail sur A Million Little Pieces et 50 Shades of Grey.

Elle a également réalisé auparavant le film Nowhere Boy, qui tourne autour du légendaire chanteur des Beatles, John Lennon.

Mais des images ont émergé des acteurs filmant sur le plateau avec la coiffure emblématique de la ruche d’Amy bien en vue.

Actrice de 26 ans, Marisa Abela avait déjà été annoncée pour jouer la légende emblématique en janvier 2023.

Elle a été repérée dans son personnage pour la première fois, semblant presque méconnaissable aux côtés de l’acteur de Ray Donovan, Eddie Marsan.

Marisa était habillée pour ressembler presque à la star de Tears Dry On Their Own alors qu’elle enfilait une veste en cuir noir épais et une jupe crayon fine.

L’actrice a montré une perruque de ruche noire ainsi que des boucles d’oreilles en or pour compléter la transformation alors que le tournage était en cours à Soho.

Pendant ce temps, Eddie portait les vêtements discrets de Mitch, vêtu d’un pantalon gris, d’un pull vert forêt et d’un manteau noir alors qu’il berçait ses cheveux gris fortement coiffés.

L’acteur est également connu pour ses rôles de premier plan dans Sixty Six et le populaire drame policier américain Ray Donovan.

Cela fait plus de 10 ans que l’artiste lauréat du BRIT Award est décédé.

Amy est décédée tragiquement d’une intoxication alcoolique le 23 juillet 2011 à Camden Town.

Le rapport d’enquête d’un coroner a révélé que son taux d’alcoolémie était de 416 mg par 100 ml au moment de sa mort,

Mais le hitmaker était l’un des talents déterminants de sa génération, engendrant de nombreux succès mondiaux.

Elle était connue pour les morceaux, Rehab, Back To Black

Amy est une artiste primée à six reprises aux Grammy Awards et elle a également remporté le titre d’artiste solo féminine britannique en 2007 aux BRIT Awards.

Le film sur sa vie est produit par StudioCanal UK et sera distribué par Focus Features

Getty

Le tournage semblait être en cours alors que le personnage d’Amy est sorti d’un taxi londonien[/caption] Getty

Les acteurs ont été repérés sur le plateau de Soho alors qu’ils tournaient des scènes pour le biopic très attendu[/caption] Getty

Eddie Marsan joue le père d’Amy, Mitch Winehouse, dans le prochain film[/caption]