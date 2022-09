Les détails sont pour la prochaine série animée à venir Disney+ L’année prochaine. Iwájú, réalisé par Disney Animation et Kugali, explorera “une version futuriste de Lagos, au Nigeria”, a annoncé Disney lors de sa Expo D23 à Anaheim vendredi. Un premier aperçu de la série montre un monde de couleurs vibrantes, de voitures volantes et de créatures charmantes et décalées qui ressemblent un peu à des grenouilles, mais aussi à des lézards ?

Nous avons aussi Un autre regard au prochain film d’animation de Disney Monde étrangequi verra “une terre inexplorée et perfide où des créatures fantastiques attendent les légendaires Clades, une famille d’explorateurs dont les différences menacent de renverser leur dernière et de loin la plus cruciale mission”.

Monde étrange sort en salles le 23 novembre.

D23 a jusqu’à présent vu Disney annoncer une extension du campus Avenger de Disneylandla dernière bande-annonce de Hocus Pocus 2nouveau film Mufasa : Le Roi Lionun bande-annonce de La Petite Sirènede Pixar À l’envers 2 et plus.