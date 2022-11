Premier regard sur la robe de mariée de Porsha Williams : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Weiss Eubanks/NBCUniversal

Porsha Williams eu un double coup de mariage au cours du week-end! L’ancienne star de Real Housewives of Atlanta, 41 ans, a eu sa deuxième cérémonie de mariage, une américaine, le samedi 26 novembre à Atlanta, après ses noces traditionnelles nigérianes la veille, où elle portait une robe rouge habituelle pour épouser un homme d’affaires nigérian. Simon Guobadia57. Pour le tour 2, Porsha a enfilé une robe en dentelle blanche Frida, comme on le voit sur les photos ici de Personnes.

Suite Nouvelles des célébrités

La deuxième cérémonie a eu lieu dans une église méthodiste, où 350 invités ont assisté, dont RHOA vétérinaires Kim Zolciak, Kandi Burruss, Cynthia Bailey et Drew Sidora, selon le point de vente. Comédien Ricky Smiley, Amour et hip-hop : Atlanta Karlie Redmusicien TI et femme Petit Harris sont également arrivés pour partager la fête.

Alors qu’ils avaient déjà descendu l’allée la veille, Porscha et Simon, qui avaient annoncé leurs fiançailles en mai 2021 après un mois de fréquentation, ont décidé d’attendre la cérémonie américaine pour échanger des alliances à l’autel, selon la source d’information. “Nous nous appelons tout le temps ‘mon mari’ et ‘femme’, mais maintenant ça va être officiel, donc je pense que je vais pleurer”, a déclaré Porsha. Personnes avant la deuxième cérémonie. “Simon dit qu’il ne va pas pleurer, mais il a pleuré à la maison quand on parle de notre relation, donc je pense qu’il va pleurer. Je pense que nous avons un pari silencieux.

La première cérémonie a semblé se dérouler sans aucune larme de la part du couple, car Porscha a publié un magnifique album photo du grand jour sur son Instagram. “M. & Mme Guobadia 🇳🇬🙏🏾❤️Le Royaume Du Bénin 🇳🇬 Eseosa 25/11/22. Merci à tous pour toutes vos prières et vos meilleurs vœux ! Nous vous aimons pour rouler avec nous dans ce voyage appelé la vie ! Le meilleur est à venir !! ❤️🙏🏾”, a-t-elle écrit en légende.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Comme les fans le savent, le mariage est le deuxième pour Porsha, car elle était auparavant mariée à une ancienne star de la NFL Kordell Stewart de 2011 à 2013. Porsha a également été précédemment engagé pour Denis McKinley, avec qui elle partage sa fille de deux ans, Pilier.