Premier regard sur la robe de mariée de Nadia Ferreira : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID/MEGA

Nadia Ferreira ressemblait à une princesse de conte de fées dans les premières photos de sa robe de mariée de sa somptueuse cérémonie de mariage à Marc Anthony. L’ancienne Miss Univers Paraguay, 23 ans, éblouie dans la magnifique robe en dentelle florale de Galia Lahav comme elle l’a dit “oui” le samedi 28 janvier 2023 au Pérez Art Museum de Miami. Bien qu’il n’ait pas volé la vedette à sa belle épouse, le chanteur de 54 ans, lauréat d’un Grammy, s’en est approché dans son Christian Dior combinaison!

Dans les clichés, Nadia est vue tenant son train extravagant dans sa main alors qu’elle traversait un ensemble de murs d’intimité et descendait un escalier raide. Avec ses mèches de corbeau signature balayées dans un chignon classique, la beauté naturelle de l’ancien mannequin a occupé le devant de la scène. La robe correspondait à sa beauté, car le numéro éblouissant comportait de fabuleuses appliques florales flottant autour de son décolleté.

La liste des invités comprenait le célèbre ami de Marc David Beckham – également le meilleur homme – et sa femme Victoria Beckham. Cependant, les deux enfants du roi de la salsa latine, des jumeaux de 14 ans Emme et Maxqu’il partage avec sa troisième ex-femme Jennifer Lopez, n’étaient pas présents. On ne sait pas si ses quatre autres enfants ont été témoins de l’occasion spéciale. Ils comprennent des fils Christian21, et Ryan19 ans, qu’il partage avec son ex-femme Dayanara Torres; et fille Ariana26 ans et fils Chasser26 ans, qu’il partage avec une ex-petite amie Debbie Rosado.

La cérémonie survient quelques mois après que le joli couple a annoncé ses fiançailles le 13 mai. Nadia s’est rendue sur son Instagram pour montrer le cierge magique, sous-titrant le cliché, “Engagement partyyyyy !!! @Marc Anthony.” Avant le mariage, une source a déclaré HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que l’ex JLo de Marc a envoyé des fleurs à l’heureux couple. « Jen a cessé d’avoir une opinion sur la vie amoureuse de Marc il y a longtemps. Cela fait tellement d’années qu’ils ont rompu à ce stade et ils sont tous les deux partis avec d’autres personnes », a expliqué la source.

L’initié a ajouté que Marc et Jennifer se concentraient entièrement sur la coparentalité d’Emme et Max. “L’une des raisons pour lesquelles la relation de coparentalité entre Jen et Marc fonctionne si bien, c’est parce qu’ils ne parlent que des enfants”, ont-ils poursuivi. “La seule chose qui compte pour elle, c’est que tous ceux avec qui il est sont gentils avec Max et Emme.”

Comme les fans le savent, Jennifer a également évolué après la séparation avec Marc et a fini par raviver sa romance avec Ben Affleck en avril 2021. Ils se marieraient en 2022.

